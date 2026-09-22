Di Marco porta la Pinsa Romana a Londra con la chef Martina Caruso

Di Marco, l’azienda che nel 2001 ha dato vita alla Pinsa Romana, sarà a Londra il 29 settembre per The Italian Show London, appuntamento dedicato alle eccellenze del made in Italy ospitato alla Royal Horticultural Halls, nel quartiere di Westminster. L’azienda porterà nel centro della capitale britannica la Pinsa Romana attraverso una masterclass firmata da Martina Caruso, chef stellata del ristorante Signum di Salina (Me).

Pinsa Romana e alta cucina: Di Marco vola a Londra con la chef Martina Caruso

Dalle origini romane a una nuova interpretazione d’autore

L’incontro nasce dall’idea di portare in un appuntamento internazionale un prodotto che, dalla sua nascita per intuizione di Corrado Di Marco, ha costruito un percorso sempre più ampio anche fuori dall’Italia. La Pinsa Romana, inserita nell’elenco dei Pat (Prodotti agroalimentari tradizionali) del Lazio, mantiene un legame preciso con le proprie origini e, al tempo stesso, si presta a letture diverse per ingredienti, occasioni e stili di cucina.

Corrado Di Marco, inventore della Pinsa Romano

The Italian Show, ideato e promosso da I Love Italian Food, riunisce a Londra produttori, chef, ristoratori, buyer e professionisti del comparto. Fra degustazioni, cooking show e momenti di confronto, l’appuntamento mette al centro le filiere italiane e il loro rapporto con i mercati esteri. Per Di Marco, dunque, la giornata sarà anche un’occasione per mostrare come la Pinsa possa entrare nel lavoro di una cucina d’autore.

Le tre ricette di Martina Caruso

Martina Caruso partirà dai sapori che caratterizzano il suo ristorante e presenterà tre ricette pensate per la masterclass. La prima, “Eoliana”, porta sulla Pinsa salsa di pomodoro, melanzane, mandorle, ricotta infornata, acciughe sott’olio e capperi: una composizione che mette in relazione la tradizione romana con quella delle isole Eolie. Con “Tartufo” cambia registro: brodo di pollo, gamberi, tartufo nero e limone sotto sale compongono una proposta costruita sull’incontro fra mare e terra.

La chef Martina Caruso

Infine, “Vegetale” lavora su hummus, foglie di cappero e pomodorini confit, affidandosi a pochi elementi per dare alla Pinsa un’impronta mediterranea. Insomma, la collaborazione londinese prosegue così il percorso con cui Di Marco Società Benefit racconta all’estero la propria Pinsa Romana: un prodotto nato dalla ricerca sulla panificazione e oggi capace di dialogare anche con l’alta ristorazione, senza allontanarsi dalla sua identità.