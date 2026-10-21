La protesta degli autotrasportatori sta compromettendo il funzionamento della filiera della Mozzarella di Bufala Campana Dop , già gravata dall’incremento dei costi produttivi. Il Consorzio di Tutela segnala una situazione critica, con ripercussioni sugli allevamenti e sulle attività di trasformazione. Alle difficoltà di reperimento del prodotto nei supermercati si aggiunge infatti l’interruzione della produzione.

Il mancato trasferimento della materia prima agli stabilimenti impedisce a diversi caseifici di lavorare regolarmente, con conseguenze per la produzione e la distribuzione, in Italia come all'estero. «La mozzarella di bufala campana Dop è un prodotto fresco, per cui risente maggiormente delle difficoltà. Ad oggi gli allevatori producono latte, ma non riescono a farlo arrivare ai caseifici a causa del blocco dei trasporti, così da ieri molti caseifici sono chiusi perché non hanno a disposizione il latte da trasformare in mozzarella Dop entro 60 ore, come previsto dal disciplinare», spiega Pier Maria Saccani, direttore del Consorzio.