Il Consorzio del Parmigiano Reggiano è il primo consorzio di tutela italiano a entrare in “UN Tourism”, l’agenzia dell'Onu che si occupa della promozione di un turismo responsabile, sostenibile e accessibile. L’ingresso in qualità di membro affiliato è stato ufficializzato lo scorso 24 novembre ad Abu Dhabi, in occasione della 127ª sessione del Consiglio esecutivo dell’organizzazione, con il sostegno del Governo italiano attraverso il ministero del Turismo. L’affiliazione apre nuove prospettive per la promozione internazionale del territorio d’origine della Dop, a partire dallo sviluppo del turismo nei caseifici e dalle esperienze legate alla cultura gastronomica locale.

Il Consorzio del Parmigiano Reggiano è il primo consorzio di tutela italiano a entrare in “UN Tourism”

Parmigiano Reggiano in UN Tourism: le opportunità per il territorio

Nello specifico, il Consorzio è entrato a far parte dell’area dedicata al patrimonio culturale, che riconosce nelle tradizioni e nelle identità locali una risorsa per lo sviluppo turistico. L’adesione permetterà di avviare collaborazioni e condividere competenze con una rete internazionale di 511 realtà, che comprende imprese, istituti di ricerca e associazioni. A favorire questo percorso è anche il regolamento europeo del 2024 sulle indicazioni geografiche, che ha riconosciuto ai consorzi di tutela un ruolo attivo nella valorizzazione turistica dei territori d’origine delle Dop e delle Igp.

«L’ingresso in UN Tourism nell’ambito del Patrimonio Culturale segna un punto di svolta per la nostra denominazione e porta sul palcoscenico delle Nazioni Unite la visione che abbiamo inaugurato con il progetto “Vivi Parmigiano Reggiano” - ha dichiarato Nicola Bertinelli, presidente del Consorzio del Parmigiano Reggiano. Siamo orgogliosi di essere il primo Consorzio italiano a compiere questo passo, che riconosce il valore del nostro territorio non soltanto come luogo di produzione di un’eccellenza agroalimentare, ma anche come destinazione culturale e turistica».

Vivi Parmigiano Reggiano: obiettivo 300mila visitatori nei caseifici entro il 2029

“Vivi Parmigiano Reggiano”, lo ricordiamo, è il progetto strategico con cui il Consorzio intende trasformare la zona di produzione della Dop in una destinazione turistica durante tutto l’anno, attraverso visite ai caseifici ed esperienze legate alla cultura e alle tradizioni locali. L’obiettivo è triplicare entro il 2029 il numero di visitatori nei caseifici, passando dagli attuali 100mila a 300mila all’anno. Del resto, il territorio d’origine del Parmigiano Reggiano, che comprende le province di Parma, Reggio Emilia e Modena, oltre al Mantovano alla destra del Po e al Bolognese alla sinistra del Reno, accoglie già circa quattro milioni di turisti ogni anno: un bacino di visitatori che il Consorzio intende coinvolgere sempre più nella scoperta della filiera.

L'ingresso in qualità di membro affiliato è stato ufficializzato lo scorso 24 novembre ad Abu Dhabi