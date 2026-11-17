Nel comparto della salumeria d'eccellenza, il Prosciutto di Carpegna Dop rappresenta un modello unico di artigianalità e rigore tecnico. Se la qualità della materia prima è garantita da una selezione rigorosa che ammette solo suini pesanti nati, allevati e macellati tra Marche, Lombardia ed Emilia-Romagna, è durante il processo di stagionatura nel borgo marchigiano di Carpegna che si compie la vera e propria metamorfosi sensoriale del prodotto.

Durante la stagionatura il Prosciutto di Carpegna Dop acquisisce tutte le sue pregiate caratteristiche sensoriali

La stuccatura a mano, il segreto del Prosciutto di Carpegna Dop

Dal microclima particolarmente puro - dove l’aria asciutta e salmastra proveniente dall’Adriatico incontra quella delle colline - regalando un imprinting unico, il principale punto di svolta nel ciclo produttivo è la stuccatura, capace di determinare l'inconfondibile profilo organolettico di questa Dop. È un rito antico tramandato con sapienza dai maestri norcini ed eseguito rigorosamente a mano perché richiede una profonda sensibilità e conoscenza del prodotto.

La stuccatura del Prosciutto di Carpegna è un rito antico ed eseguito rigorosamente a mano perché richiede una profonda sensibilità e conoscenza del prodotto

Lo stucco del Carpegna è costituito da strutto, farina di riso, aromi naturali e da un mix segreto di spezie, tra cui si riconoscono il pepe e la paprika. Un composto dalla personalità intensa e aromatica che viene applicato nella parte scoperta dalla cotenna al sesto mese di lavorazione, contribuisce a proteggere il prosciutto da ossigeno e sbalzi termici durante la lunga stagionatura e al tempo stesso partecipa alla definizione del suo profilo sensoriale.

Stagionatura di almeno 14 mesi: il ruolo del clima di Carpegna

La stuccatura accompagna il Prosciutto di Carpegna nei diversi mesi di stagionatura (minimo 14 mesi). Il tempo è il grande alleato della stagionatura che avviene in appositi ambienti con temperature comprese tra 15°C e 20°C e una umidità relativa del 65-80%, la stuccatura ne rappresenta uno dei gesti più riconoscibili, la specificità del territorio contribuisce a definire l’identità e la qualità irripetibile di questa eccellenza della salumeria italiana.

Tempo, maestria e stuccatura permettono al Prosciutto di Carpegna Dop di essere una grande eccellenza della salumeria italiana