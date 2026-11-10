PANE AI CEREALI
Quinoa, sorgo e miglio nel pane senza glutine, le novità per l'Horeca
La celiachia richiede sempre più attenzione al ristorante. Schär Foodservice amplia la gamma gluten-free con Multi-Cereal Rolls 50g e Multi-Cereal Bread 80g, accanto a pani monoporzione e alternative per il servizio fuori casa
La celiachia riguarda circa l’1% della popolazione italiana e richiede un’alimentazione rigorosamente senza glutine. Anche la presenza di un’allergia al grano o di una sensibilità al glutine non celiaca può rendere necessaria la scelta di alimenti specifici. Per la ristorazione, offrire prodotti adeguati significa rispondere alle esigenze di una clientela che non può essere esclusa dal piacere di mangiare fuori casa.
Schär Foodservice: Multi-Cereal Rolls 50g, il nuovo panino ai cereali
In questo senso, tra le novità più recenti di Schär Foodservice, la divisione del Gruppo Dr. Schär dedicata al canale Horeca, spicca sicuramente il Multi-Cereal Rolls 50g. Inserito nel comparto dei surgelati, è un panino ai cereali arricchito con semi, proposto in imballo infornabile.
Il formato da 50 grammi consente di proporre una porzione singola, pratica per ristoranti, hotel e attività che devono garantire un’offerta senza glutine. La presenza di semi e cereali contribuisce a differenziare il prodotto rispetto ai panini bianchi più classici, ampliando le possibilità di scelta per chi cerca gusto e varietà anche nell’alimentazione gluten-free.
Multi-Cereal Bread 80g: pane senza glutine per sandwich e panini farciti
L’altra novità recente della gamma è il Multi-Cereal Bread 80g, composto da due fette di pane monoporzione pensate per preparare sandwich e proposte farcite. La ricetta combina quinoa, sorgo, miglio e farina di castagne, ingredienti che caratterizzano il profilo del prodotto e ne ampliano la varietà di sapori.
La presenza del 16% di pasta madre accompagna una formulazione ricca di fibre e descritta come altamente digeribile. Il formato già porzionato rende il pane adatto al servizio fuori casa, dove praticità e regolarità delle porzioni sono aspetti importanti nella preparazione di colazioni, pranzi veloci e pasti informali.
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Pani senza glutine monoporzione per la ristorazione professionale
Le due referenze ai cereali si inseriscono in un assortimento che comprende diverse tipologie di pane senza glutine. La gamma Schär Foodservice include Ciabatta 50g, Rosette/White Rolls 58g, Panini 130g, Pane Bianco/White Bread 80g e Hamburger Roll 75g.
Alcuni prodotti sono disponibili surgelati e in imballo infornabile, una caratteristica pensata per semplificare le operazioni in cucina. La possibilità di cuocere la confezione direttamente in forno consente la presenza promiscua con prodotti contenenti glutine.
Grissini, taralli, piadine e wrap: le alternative al pane
L’offerta per il canale professionale comprende anche prodotti che possono affiancare o sostituire il pane durante il servizio. Tra questi ci sono i Grissini Classici, in confezioni da 3x50 grammi e preparati con grano saraceno, e i Taralli 30g, adatti ad accompagnare il pasto o a completare un aperitivo. La gamma include inoltre Mini Piadina 180g e Wraps 240g, utilizzabili per preparazioni farcite e proposte informali.
L’assortimento riflette l’ampliamento delle esigenze della ristorazione, chiamata a coniugare sicurezza alimentare, praticità operativa e varietà dell’offerta verso una clientela che soffre di celiachia. Attraverso pani monoporzione, prodotti ai cereali e sostituti del pane, Schär Foodservice mette a disposizione soluzioni destinate a diversi momenti di consumo, dalla colazione al pasto completo, fino all’aperitivo.