La celiachia è una condizione che richiede l'eliminazione del glutine dalla dieta e, allo stato attuale, l'unica terapia efficace consiste nel seguire un'alimentazione rigorosamente priva di glutine per tutta la vita. La corretta adesione alla dieta è fondamentale non solo per evitare i sintomi, ma anche per favorire il recupero della mucosa intestinale e il miglioramento dell'assorbimento dei nutrienti. Seguire una dieta senza glutine, però, non significa automaticamente seguire un'alimentazione equilibrata. La scelta degli alimenti, la varietà delle fonti di carboidrati, l'apporto di fibre e nutrienti e la qualità complessiva della dieta assumono un ruolo centrale.

Seguire una dieta senza glutine non significa automaticamente seguire un'alimentazione equilibrata, occorre una precisa scelta degli alimenti da consumare

Anche i prodotti sostitutivi possono infatti presentare caratteristiche nutrizionali differenti e vanno inseriti all'interno di un modello alimentare completo. A questo si aggiunge un aspetto decisivo quando si mangia fuori casa: per chi è celiaco, la sicurezza alimentare passa anche dalla prevenzione delle contaminazioni. È quindi importante che la proposta gluten free coinvolga non soltanto gli ingredienti, ma anche le modalità di preparazione e somministrazione. Su questi aspetti sentiamo la dottoressa Gloria Scarparo, Dietista Nutrition Service Dr. Schär.

Una dieta senza glutine, ma anche equilibrata

«L’unica terapia efficace per la celiachia - attacca la Scarparo - consiste in una dieta rigorosamente priva di glutine, da seguire con costanza per tutta la vita. Tuttavia, l'esclusione del glutine non deve coincidere con la rinuncia all’equilibrio nutrizionale o al piacere della buona tavola. Come evidenziato dal Dr. Schär Institute, un regime alimentare sano per il celiaco si fonda sulla varietà e sul rispetto della Piramide Alimentare Senza Glutine».

Il mais, alimento naturalmente senza glutine

«Alla base di questo modello - continua la Scarparo - troviamo l'idratazione e un consumo abbondante di frutta e verdura, pilastri essenziali per l'apporto di fibre, vitamine e sali minerali. È inoltre fondamentale diversificare le fonti di carboidrati, integrando cereali naturalmente privi di glutine come riso, mais, grano saraceno, miglio e quinoa».

La scelta di cereali è da preferire per i celiaci

«Per chi soffre di celiachia - afferma sempre la dottoressa - la dieta deve puntare sulla qualità nutrizionale complessiva, oltre alla semplice esclusione del glutine. Un approccio consapevole deve prediligere prodotti tracciabili, ricchi di nutrienti e poveri di grassi saturi, per garantire un binomio imprescindibile tra salute e sapore. Infine, la sicurezza resta un fattore cruciale: evitare le contaminazioni crociate in cucina permette di coniugare benessere e convivialità in totale serenità».

Le soluzioni Dr. Schär per il Foodservice

Per portare questi principi anche nella ristorazione, Dr. Schär mette a disposizione del canale Horeca la divisione Foodservice, con soluzioni pensate per i professionisti che devono gestire la preparazione e la somministrazione di alimenti senza glutine. L'offerta comprende, tra le altre proposte, mix per impasti gluten free e pane in monoporzioni, disponibile anche surgelato in uno speciale imballo infornabile, pensato per ridurre il rischio di contaminazione durante la cottura in forno e facilitare la gestione del prodotto nel servizio.

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Una soluzione pensata per ridurre il rischio di contaminazione durante la cottura in forno e facilitare la gestione del prodotto nel servizio. Accanto all'assortimento, Dr. Schär propone anche strumenti dedicati alla formazione. Attraverso la Schär Foodservice Academy, i professionisti possono accedere gratuitamente a una piattaforma di e-learning dedicata alla somministrazione sicura di alimenti gluten free, insieme a consigli e ricette sviluppati da cuochi per cuochi.

L'obiettivo è quindi ampliare la possibilità di offrire una proposta senza glutine che unisca qualità, gusto e attenzione alla sicurezza, aspetti sempre più rilevanti per una ristorazione capace di accogliere anche le esigenze dei clienti celiaci.