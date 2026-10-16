CUORE CREMOSO
Un ripieno al 55% di stracciatella: la nuova pasta firmata Divine Creazioni
Divine Creazioni® lancia i Bottoni con Stracciatella di Bufala e Basilico: ripieno al 55%, formato versatile e cottura in 3-4 minuti. La surgelazione IQF agevola la gestione delle porzioni e il servizio in sala e cucina
Divine Creazioni®, il marchio premium di Surgital dedicato alla ristorazione, amplia la propria gamma con i nuovi Bottoni con Stracciatella di Bufala e Basilico. La referenza di pasta fresca surgelata unisce ingredienti italiani a un formato pensato per offrire agli chef possibilità di presentazione e abbinamento.
Stracciatella di bufala al 55% per un ripieno cremoso
Il cuore della proposta è una farcia in cui la Stracciatella di Bufala rappresenta il 55% del ripieno. La consistenza morbida e il gusto pieno del latticino, con una lieve sfumatura acidula, si combinano con le note fresche e profumate del basilico. Il risultato è un profilo mediterraneo, racchiuso in una sfoglia sottile che accompagna il ripieno senza coprirne le caratteristiche.
La forma piena del bottone mette in evidenza la cremosità della farcia e il rapporto tra pasta e ripieno. Gli ingredienti possono essere valorizzati con condimenti essenziali, che ne esaltano il gusto, oppure diventare la base per ricette più complesse, costruite su contrasti di consistenza, temperatura e profumi.
Un formato versatile per l’impiattamento professionale
Il formato compatto e regolare è pensato per adattarsi a differenti stili di cucina. In un piatto minimalista, pochi elementi possono accompagnare il ripieno senza sovrastarlo; nelle composizioni più articolate, invece, il bottone consente di lavorare su accostamenti e dettagli visivi. La nuova referenza si rivolge alle cucine che cercano una pasta ripiena riconoscibile, ma sufficientemente versatile da inserirsi in menu e interpretazioni differenti.
I Bottoni con Stracciatella di Bufala e Basilico affiancano i Bottoni al Gambero Rosso, già in gamma Divine Creazioni®. Il formato comune accoglie così due caratteri distinti: da un lato la morbidezza della stracciatella e la freschezza del basilico; dall’altro il sapore deciso del Gambero Rosso del Mediterraneo, apprezzato per la carne tenera e saporita e proposto in una farcia abbondante e cremosa.
Surgelazione IQF e cottura rapida per il servizio
Sul piano operativo, il prodotto risponde alle necessità organizzative della ristorazione. La tecnologia IQF prevede la surgelazione individuale dei singoli pezzi, aiutando a preservare struttura e caratteristiche e consentendo di prelevare soltanto le porzioni necessarie durante il servizio. La gestione delle quantità può così risultare più flessibile, limitando gli sprechi legati all’apertura di confezioni o alla preparazione di dosi superiori al fabbisogno.
Anche i tempi di preparazione sono contenuti: i Bottoni con Stracciatella di Bufala e Basilico richiedono 3-4 minuti di cottura, un aspetto utile nei ritmi della cucina professionale. La nuova proposta amplia la gamma Divine Creazioni® combinando ingredienti riconoscibili, cura del formato e praticità operativa, con una pasta ripiena pensata per lasciare spazio alla creatività dello chef.