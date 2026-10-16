Un ripieno al 55% di stracciatella: la nuova pasta firmata Divine Creazioni

Divine Creazioni®, il marchio premium di Surgital dedicato alla ristorazione, amplia la propria gamma con i nuovi Bottoni con Stracciatella di Bufala e Basilico. La referenza di pasta fresca surgelata unisce ingredienti italiani a un formato pensato per offrire agli chef possibilità di presentazione e abbinamento.

Bottoni con Stracciatella di Bufala e Basilico di Surgital

Stracciatella di bufala al 55% per un ripieno cremoso

Il cuore della proposta è una farcia in cui la Stracciatella di Bufala rappresenta il 55% del ripieno. La consistenza morbida e il gusto pieno del latticino, con una lieve sfumatura acidula, si combinano con le note fresche e profumate del basilico. Il risultato è un profilo mediterraneo, racchiuso in una sfoglia sottile che accompagna il ripieno senza coprirne le caratteristiche.

Nei nuovi Bottoni di Surgital, la stracciatella di Bufala rappresenta il 55% del ripieno

La forma piena del bottone mette in evidenza la cremosità della farcia e il rapporto tra pasta e ripieno. Gli ingredienti possono essere valorizzati con condimenti essenziali, che ne esaltano il gusto, oppure diventare la base per ricette più complesse, costruite su contrasti di consistenza, temperatura e profumi.

Un formato versatile per l’impiattamento professionale

Il formato compatto e regolare è pensato per adattarsi a differenti stili di cucina. In un piatto minimalista, pochi elementi possono accompagnare il ripieno senza sovrastarlo; nelle composizioni più articolate, invece, il bottone consente di lavorare su accostamenti e dettagli visivi. La nuova referenza si rivolge alle cucine che cercano una pasta ripiena riconoscibile, ma sufficientemente versatile da inserirsi in menu e interpretazioni differenti.

Il packaging per ristorazione dei nuovi Bottoni alla Stracciatella Surgital

I Bottoni con Stracciatella di Bufala e Basilico affiancano i Bottoni al Gambero Rosso, già in gamma Divine Creazioni®. Il formato comune accoglie così due caratteri distinti: da un lato la morbidezza della stracciatella e la freschezza del basilico; dall’altro il sapore deciso del Gambero Rosso del Mediterraneo, apprezzato per la carne tenera e saporita e proposto in una farcia abbondante e cremosa.

Surgelazione IQF e cottura rapida per il servizio

Sul piano operativo, il prodotto risponde alle necessità organizzative della ristorazione. La tecnologia IQF prevede la surgelazione individuale dei singoli pezzi, aiutando a preservare struttura e caratteristiche e consentendo di prelevare soltanto le porzioni necessarie durante il servizio. La gestione delle quantità può così risultare più flessibile, limitando gli sprechi legati all’apertura di confezioni o alla preparazione di dosi superiori al fabbisogno.

I Bottoni di Stracciatella di Bufala fanno parte della gamma Divine Creazioni®, il marchio premium di Surgital dedicato alla ristorazione