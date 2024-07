Al Parco Dora di Torino torna “Terra Madre Salone del Gusto”

Parco Dora a Torino ospita la 15esima edizione di Terra Madre Salone del Gusto 2024 dal 26 al 30 settembre. Un'edizione che con il claim "We are nature" pone l'accento sulla necessità di una nuova relazione con la natura, attraverso il cibo. Tra le tematiche, la riflessione sulle principali questioni di attualità come la crisi climatica, il ruolo delle multinazionali nel sistema alimentare, la giustizia lungo la filiera del cibo, il futuro delle aree interne e delle Terre Alte, la concreta possibilità di nutrire l'umanità attraverso modelli agricoli che rispettino la natura, grazie ai contributi di nomi di fama internazionale e alle testimonianze di attivisti e produttori.

Terra Madre ospiterà 3mila delegati da 120 Paesi, di tutti e cinque i continenti, e oltre 600 espositori del mercato italiano e internazionale: 180 sono presìdi Slow Food, un terzo in più rispetto all'edizione di due anni fa. In programma ci sono conferenze di personalità internazionali, i tradizionali appuntamenti a tavola e i laboratori del gusto. L'accento sull'aspetto didattico legato al cibo avrà grande spazio, con percorsi sensoriali che permettono ai bambini di mettersi alla prova all'interno di un orto slow, ma anche con il rilancio della petizione per l'insegnamento dell'educazione alimentare nelle scuole. Una delle principali novità della quindicesima edizione di Terra Madre è la Your Next Arena, uno spazio dedicato ai giovani e al rapporto fra cibo e salute, che ospita laboratori e conferenze.

Online il sito 2024.terramadresalonedelgusto.com, che presenta un primo catalogo di espositori del mercato e una prima tranche del programma di conferenze, laboratori del gusto e appuntamenti a tavola. A questi si aggiungono nei prossimi mesi molte altre presentazioni e degustazioni, e poi gli appuntamenti organizzati negli spazi dei partner e delle istituzioni (tutte le regioni italiane sono rappresentate), e gli eventi off organizzati in città cui possono contribuire con le proprie proposte circoscrizioni, associazioni, enti culturali e ricreativi.

Di Piera Genta

