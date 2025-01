World Trophy of Pastry 2025: Roma ospita la sfida mondiale

Il mondo della pasticceria si prepara a un evento unico: il World Trophy of Pastry, Gelato e Ice Cream 2025, organizzato dalla Federazione internazionale di pasticceria, gelateria e cioccolateria (Fipgc). L'appuntamento è fissato per il 6 e 7 novembre all'Hotel Roma Aurelia Antica, dove i migliori maestri pasticcieri provenienti da ogni angolo del globo si sfideranno in una competizione che promette innovazione, tecnica e un tocco di spettacolarità senza precedenti. L'annuncio ufficiale è arrivato direttamente dal palco del Sigep di Rimini, il 18 gennaio scorso, per voce del presidente Fipgc, Matteo Cutolo, e del direttivo della Federazione.

World Trophy of Pastry 2025: una sfida tra tecnica e creatività

L'edizione 2025 del trofeo mondiale sarà ricordata per le sue importanti novità. La sfida vedrà protagoniste 12 nazioni, rappresentate da squadre composte ciascuna da tre membri. I partecipanti saranno chiamati a realizzare non una, ma due pièce artistiche: una in cioccolato e l'altra in zucchero artistico, con l'aggiunta del pastigliaggio, tecnica che valorizza ulteriormente la precisione e la creatività. Questa innovazione mira a portare la competizione su un livello ancor più alto, stimolando i concorrenti a superare i propri limiti e a esplorare nuove frontiere del design dolciario. Non si tratta solo di spettacolo, ma anche di un'opportunità per mettere in luce le qualità tecniche e artistiche dei partecipanti, in un settore che continua a evolversi e a stupire per innovazione e ricerca estetica.

Tra le altre novità di questa edizione spicca la struttura delle giurie, pensata per garantire un giudizio equo e professionale. Saranno infatti presenti due gruppi di valutazione distinti: la giuria di degustazione, composta dai team manager delle squadre, e una giuria tecnica super partes, che includerà alcuni dei migliori pasticcieri internazionali. Quest'ultima avrà il compito di analizzare la qualità e l'innovazione tecnica delle creazioni in gara. Una scelta strategica, che sottolinea la volontà di Fipgc di mantenere alti gli standard della competizione. A rendere ancora più speciale questa edizione del World Trophy sarà il contributo del maestro Davide Malizia, figura di spicco nel panorama dolciario mondiale, che collaborerà attivamente alla realizzazione del progetto. La sua esperienza e la sua visione contribuiranno a dare un ulteriore tocco di prestigio e creatività all'evento, che già si preannuncia memorabile.

«Quest'anno, come mai prima, il campionato presenta importanti novità - ha dichiarato il presidente della Fipgc, Matteo Cutolo durante la presentazione a Rimini. L'obiettivo è quello di esaltare al massimo la creatività e la tecnica dei concorrenti, offrendo loro un palcoscenico degno delle loro capacità». Il trofeo mondiale è da sempre uno degli appuntamenti più prestigiosi per il comparto della pasticceria e del gelato. Il programma completo e tutti i dettagli dell'edizione 2025 saranno svelati nei prossimi mesi, ma l'entusiasmo è già palpabile tra gli addetti ai lavori e gli appassionati del settore. Roma, dunque, si prepara ad accogliere una sfida che celebrerà il talento e la passione di maestri pasticcieri provenienti da tutto il mondo. Un appuntamento da segnare in agenda per chi ama l'arte dolciaria in tutte le sue forme.

Che cosa sapere sulla Fipgc

La Federazione internazionale di pasticceria, gelateria e cioccolateria (Fipgc) è l'ente che promuove la pasticceria italiana in tutto il mondo. Vanta una presenza radicata e capillare sul territorio italiano, con delegati per ogni regione e dei sotto-delegati per ogni provincia. Ha lo scopo di unire tutte le realtà esistenti sul territorio (scuole, grossisti, associazioni, imprese del settore pasticceria, gelateria, cioccolateria, panificazione), per rafforzarne la collaborazione ed ottenere la crescita di tutto il settore e dei prodotti Made in Italy. Fipgc organizza in tutta Italia eventi, fiere, corsi di formazione di alto livello, preparazione one-to-one o di squadra per gareggiare nei concorsi a livello nazionale e internazionale.

Dal 2015, organizza i Campionati italiani e i Campionati mondiali di pasticceria e cake design. Nel 2017 nascono anche i Campionati nazionali di pasticceria alberghieri d'Italia: promossi insieme al Miur, Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, è il primo campionato juniores di pasticceria dedicato agli istituti alberghieri, che dà modo ai giovani che vogliono intraprendere la professione di confrontarsi con i grandi maestri d'Italia. Fipgc è un soggetto che ha acquisito in questi ultimi anni una grande importanza a livello istituzionale. Un ruolo suggellato dai protocolli d'intesa con il Ministero degli Esteri, con lo scopo di sostenere il made in Italy e delle eccellenze italiane nel mondo e con il Mim (Ministero dell'Istruzione del merito) per rafforzare il rapporto tra scuola e mondo del lavoro.

