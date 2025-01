Iei Connect Webinar: il caffè espresso tra formazione e futuro

L'Istituto espresso italiano (Iei) ha deciso di ampliare la portata dei temi trattati durante i suoi eventi annuali, dando vita a un ciclo di quattro appuntamenti online. Nasce così “Iei Connect Webinar”, una serie di incontri che approfondiscono vari aspetti legati all'universo dell'espresso italiano, grazie al contributo di relatori d'eccezione. Il programma si concentra su tematiche che spaziano dalla psicografia dei consumi fino alle nuove frontiere legali nella filiera del caffè.

Iei Connect Webinar: un ciclo di incontri sul mondo del caffè

Iei Connect Webinar: il calendario degli appuntamenti

La serie di webinar si apre il 9 gennaio (dalle ore 15 alle 16) con un incontro intitolato “Caffè, cultura e consumi in Italia: un'analisi psicografica tra baristi e consumatori”, con la partecipazione di Furio Camillo, che offre un'indagine innovativa e approfondita sulle dinamiche psicologiche e culturali che influenzano i consumatori italiani e i professionisti del settore. Segue un secondo appuntamento, il 17 gennaio (dalle 15 alle 16) , dove Francesca Venturi e Isabella Taglieri presentano un'analisi dal titolo “Stato dell'arte e prospettive future per la generazione di valore lungo la filiera del caffè”. Un tema cruciale, che si concentra sulla creazione di valore sostenibile e innovativo lungo tutta la catena produttiva del caffè, dalle piantagioni alle torrefazioni.

Un altro appuntamento, il 29 gennaio (dalle ore 15 alle 16), apre una finestra su un settore correlato ma altrettanto affascinante: il gelato artigianale. Kaori Ito esplora “L'evoluzione della formazione nel segmento del gelato artigianale”, affrontando le sfide e le opportunità della formazione professionale in un ambito che condivide molteplici punti di contatto con la cultura del caffè. A chiudere il ciclo, il 26 febbraio (dalle ore 15 alle 16) un argomento decisamente trasversale: “Nuove frontiere legali: tecnologia 5.0 al servizio del recupero dei crediti commerciali”, trattato da Gianluca Massimei. L'incontro si concentra sull'uso delle tecnologie più avanzate per supportare le imprese nella gestione economica e legale.

Secondo Luigi Odello, presidente del Comitato scientifico dell'Istituto espresso italiano, questo ciclo di webinar rappresenta una risposta concreta alle sfide che il comparto si trova ad affrontare: «Se in un mondo dolente per gli aumenti della materia prima diventa fondamentale offrire alle torrefazioni nuovi strumenti per comprare meglio, non da meno capire come soddisfare di più il consumatore si fa strategico. Ma per fare tutto questo occorrono nuove conoscenze, quindi un miglioramento della formazione».

La partecipazione è gratuita ed è sufficiente registrarsi a questo link.

