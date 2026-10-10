11 NOVEMBRE
A Pinzolo 30 idee per migliorare hotel e ristoranti di montagna prima dell'inverno
Il prossimo 11 novembre, Hospitality in Alta Quota riunirà al Paladolomiti 30 aziende, ciascuna con una proposta per gli operatori, e approfondirà intelligenza artificiale, costi e innovazione nell'accoglienza
Prepararsi alla stagione invernale significa per alberghi, ristoranti e imprese turistiche individuare soluzioni capaci di migliorare l’organizzazione, contenere i costi e rispondere alle aspettative degli ospiti. Da queste esigenze nasce Hospitality in Alta Quota, il nuovo evento promosso da Riva del Garda Fierecongressi, in programma mercoledì 11 novembre 2026, dalle 14 alle 18.30, al Paladolomiti di Pinzolo (Tn), in Trentino. L’iniziativa porta direttamente nei territori montani un’occasione di aggiornamento professionale, confronto e sviluppo di relazioni commerciali, a poche settimane dall’avvio della stagione turistica invernale.
«Si tratta di un’iniziativa pensata per rispondere concretamente alle esigenze di chi opera nei territori montani, creando un’occasione di aggiornamento, incontro e confronto a poche settimane dall’avvio della stagione - commenta Alessandra Albarelli, direttrice generale di Riva del Garda Fierecongressi. - Al centro dell’appuntamento, i cambiamenti che stanno trasformando l’ospitalità e la ristorazione, le nuove tecnologie, l’intelligenza artificiale, i prodotti e le soluzioni che possono supportare le imprese nella gestione quotidiana e nello sviluppo dell’offerta. Hospitality porta così il proprio patrimonio di relazioni, competenze e innovazione direttamente sul territorio, con un format agile e fortemente orientato al business». L'appuntamento si pone in stretto contatto con la manifestazione principale organizzata da Riva del Garda Fierecongressi, Hospitality - Il salone dell'accoglienza, in programma dall'1 al 4 settembre a Riva del Garda (Tn).
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Trenta aziende e soluzioni per hotel e ristoranti di montagna
Il programma abbandona la struttura del convegno tradizionale per proporre un ambiente aperto, nel quale gli operatori potranno alternare approfondimenti e incontri professionali. Il Paladolomiti ospiterà 30 postazioni aziendali, con proposte che spaziano dalle soluzioni contract alla tecnologia, fino al beverage e agli altri comparti legati all’accoglienza. L’obiettivo è mettere a disposizione degli imprenditori una panoramica di prodotti e servizi da valutare in funzione delle necessità operative delle strutture ricettive e della ristorazione.
Intelligenza artificiale e nuovi scenari dell’ospitalità
Il confronto sarà guidato da Alberto Mattiello, business futurist ed esperto di innovazione e intelligenza artificiale. Il suo intervento analizzerà i cambiamenti che interessano il settore, seguito da una sessione interattiva con sondaggi dal vivo, contributi degli operatori e interventi delle aziende partecipanti.
I contenuti ruoteranno attorno a cinque questioni: comprendere meglio gli ospiti, semplificare le attività quotidiane, progettare esperienze differenti, ottimizzare risorse e costi e ripensare gli spazi. Temi particolarmente rilevanti per le imprese montane, chiamate a conciliare qualità del servizio, efficienza gestionale e aspettative di una clientela in evoluzione.
Il progetto 1 IDEA: trenta aziende, trenta proposte
Tra gli elementi distintivi dell’iniziativa figura 1 IDEA, il format che invita ogni azienda a presentare un prodotto, un servizio o una soluzione rappresentativa della propria offerta. Il percorso, sintetizzato nella formula 30 aziende, 30 idee, punta a stimolare la curiosità e favorire contatti diretti tra fornitori e professionisti dell’accoglienza.
«Uno degli elementi caratterizzanti del format sarà 1 IDEA, il progetto attraverso il quale ciascuna delle aziende partecipanti presenterà un prodotto, una novità, una soluzione o un’innovazione rappresentativa del proprio modo di interpretare il settore - aggiunge Giovanna Voltolini, group exhibition manager di Riva del Garda Fierecongressi. - Nasce così il percorso 30 aziende, 30 idee, pensato per stimolare curiosità, confronto e incontro tra operatori e imprese. Quanto emergerà dalle postazioni potrà inoltre entrare nel racconto del pomeriggio, creando un collegamento diretto tra i nuovi scenari dell’ospitalità e ciò che il mercato sta già proponendo». Hospitality in Alta Quota amplia così le opportunità di incontro tra mercato e operatori turistici. La partecipazione è gratuita, previa registrazione, per un pomeriggio dedicato alle esigenze concrete dell’ospitalità in montagna.