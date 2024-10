Per Halloween da Aldi un menu buono da... paura

Quest'anno, Halloween sarà più gustoso che mai grazie ad Aldi, parte del Gruppo Aldi SÜD, che porta nei suoi oltre 180 punti vendita in Italia un menu autunnale perfetto per la festa più stregata dell'anno. Con le sue proposte, Aldi promette un'esperienza culinaria da brivido, capace di incantare grandi e piccini con i sapori tipici della stagione e, naturalmente, con la convenienza del famoso "prezzo Aldi".

Halloween goloso da Aldi

La notte di Halloween non è solo travestimenti e dolcetti: è anche il momento ideale per gustare le delizie autunnali, e Aldi lo sa bene. Per questo, ha pensato a un menu speciale che farà felici tutti gli ospiti, trasformando la tavola in un regno di sapori avvolgenti e autentici. A guidarci tra le prelibatezze di questo menu ci sono gli chef Aldi, che hanno creato piatti deliziosi utilizzando prodotti delle linee I Colori del Sapore e Regione che Vai, marchi già noti per la qualità e i gusti territoriali.

Si parte con un antipasto ricco e gustoso: il crostone di polenta con gorgonzola e funghi trifolati. Facile e veloce da preparare grazie alla polenta precotta della linea I Colori del Sapore, questo piatto si arricchisce con il mix di funghi champignon e pioppini, per un risultato che profuma d'autunno. Il tutto completato dal sapore deciso del gorgonzola dolce Dop della linea Regione che Vai. Un antipasto in grado di "stregare" anche i palati più esigenti, un vero incanto di sapori che apre al meglio il pasto.

Per il piatto forte, Aldi celebra il simbolo indiscusso di Halloween: la zucca! La zucca Delica della linea I Colori del Sapore, con la sua dolcezza naturale, diventa la base perfetta per realizzare gnocchi fatti in casa. Gli gnocchi di zucca, abbinati alla cremosa stracciatella di burrata e alla piccante ventricina della linea Il Tagliere del Re, promettono di essere un'esplosione di sapori. Il tutto diventa ancora più irresistibile se accompagnato da un buon bicchiere di Pinot Grigio delle Venezie Doc Calle degli Specchi, suggerito da Aldi per le sue note floreali e agrumate, un compagno ideale per bilanciare i sapori intensi del piatto.

Per concludere in dolcezza, Halloween non sarebbe completo senza un tocco di cioccolato. Gli chef Aldi propongono una golosissima Crostata ragnatela al caffè con una glassa al cioccolato bianco. Questa creazione, che incanterà gli ospiti, è realizzata con il caffè Barissimo e deliziose ganache di cioccolato fondente e bianco, preparate con le tavolette di cioccolato Choceur. Un dolce scenografico e irresistibile che aggiunge il perfetto tocco finale a un menù da urlo.

Halloween è la festa preferita dai bambini, e Aldi ha pensato anche a loro. Nei suoi punti vendita, i più piccoli troveranno tantissime leccornie della linea Halloween, tra cui Lollipop, biscotti a tema, mix di caramelle e mini-tavolette di cioccolato, perfetti per riempire i cestini di dolcetti e garantire un Halloween "dolce" e divertente.

Con Aldi, Halloween diventa un'occasione speciale per esplorare i sapori della stagione autunnale, senza rinunciare alla qualità e alla convenienza. Grazie al "prezzo Aldi", i clienti potranno mettere in tavola un menu da paura, senza paura del conto! Insomma, che si tratti di una cena in famiglia o di una festa con gli amici, Aldi offre tutto l'occorrente per rendere Halloween 2024 indimenticabile, con un menù che unisce gusto, creatività e, come sempre, il miglior rapporto qualità-prezzo.

