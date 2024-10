Ad Alessandria d’Egitto apre il primo mercato contadino

Ad Alessandria d’Egitto, nella centrale Piazza Saad Zaghloul, è stato inaugurato il primo mercato contadino del progetto "Mediterranean and African Markets Initiative" (MAMI). Si tratta di un'iniziativa promossa dal ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale italiano, in collaborazione con il CIHEAM Bari e la World Farmers Markets Coalition, con il supporto della Fondazione Campagna Amica di Coldiretti e il sostegno dell’Ambasciata d’Italia al Cairo.

L’inaugurazione del mercato segna un traguardo significativo per il progetto MAMI, che ha l’obiettivo di creare una rete di mercati contadini in vari Paesi del Mediterraneo e dell’Africa, come Albania, Tunisia, Kenya e Libano. L’iniziativa vuole promuovere modelli di consumo sostenibili, favorendo il contatto diretto tra agricoltori e cittadini e offrendo alle comunità locali l’accesso a prodotti freschi e genuini.

Il progetto si inserisce nel quadro del Piano Mattei per l’Africa, con cui il governo italiano punta a rafforzare la sicurezza alimentare e lo sviluppo locale. Durante l’inaugurazione erano presenti diverse figure istituzionali, tra cui Francesco Lollobrigida, ministro dell'Agricoltura, Michele Quaroni, Ambasciatore d’Italia in Egitto, e Sherif Farouk, ministro egiziano dell’Approvvigionamento e del Commercio Interno. Questo primo mercato contadino egiziano rappresenta un passo fondamentale per la diffusione di farmers markets in altri governatorati del Paese.

Il progetto MAMI non si limita alla creazione di spazi di vendita: rappresenta un'iniziativa di ampio respiro che mira a sostenere i piccoli agricoltori locali e a promuovere un'alimentazione consapevole. La Fondazione Campagna Amica ha fornito corsi di formazione per i produttori, trasferendo competenze sulla gestione del mercato e il marketing. Due manager egiziani sono stati formati in Italia per poi portare queste competenze agli agricoltori locali, garantendo così un modello sostenibile e replicabile.

Ogni sabato, dalle 10 alle 17, venti agricoltori locali selezionati offriranno una vasta gamma di prodotti: frutta e verdura di stagione, pane, prodotti da forno, latticini, carne, uova, miele e manufatti artigianali. Piazza Saad Zaghloul diventerà quindi un punto di riferimento per chi desidera acquistare prodotti locali di qualità e a chilometro zero, in un ambiente che promuove la socializzazione e lo scambio culturale.

L’inaugurazione del mercato contadino ad Alessandria d’Egitto rappresenta una tappa importante per il progetto MAMI, che continuerà ad espandersi, rafforzando i legami tra le comunità e sostenendo l’economia locale attraverso modelli sostenibili e rispettosi delle tradizioni locali.

