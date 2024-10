Hotel Milano Scala, pioniere della sostenibilità e del benessere

Essere pionieri e precursori è sintomo di grande coraggio, infatti spesso molti di noi di fronte ai cambiamenti sono perplessi. L’ Hotel Milano Scala è il primo in Italia a ottenere la certificazione Well Health Safety Rating e al mondo a conseguire il protocollo Well Performance rating. Fin dalla sua nascita ha sposato la filosofia eco-sostenibile: la proprietà di questo hotel- boutique dimostra di essere all’avanguardia e di anticipare il futuro.

Certificazioni di sostenibilità per l'Hotel Milano Scala

«Le certificazioni - rileva Vittorio Modena, ad dell’hotel - aiutano a comunicare con il cliente. Sono di grande importanza, perché raccontano il lavoro di 15 anni, che ha reso la nostra struttura eco-sostenibile a 360 gradi»- A Giugno 2023 l’Hotel ha ottenuto DCA Sostenibile, accreditato a livello internazionale per i servizi di ospitalità; quest’anno la Green Globe Certification, standard internazionale per il turismo sostenibile.

È stato il primo hotel ha utilizzare l’innovativo sistema Compo Multi VRF serie WR2, impianto di climatizzazione e produzione acqua calda, che assicura un risparmio energetico di circa il 35 per cento. Non basta ricicla i rifiuti organici prodotti con dei sistemi di compostaggio. Questi parametri rendono l’ambiente di lavoro sereno, perché lavorare in edifici che rispettano l’ambiente significa mettere le persone al centro.

«La domanda del mercato si sta orientando al benessere dei dipendenti e alla fidelizzazione del personale», sottolinea Giovanna Jagger, senior director global Market Development, Team Emea dell’International Well Building Institute. Anche la clientela percepisce e apprezza questo clima: i dipendenti sono sempre cortesi e sorridenti. Non basta amano soggiornare in centro a Milano, in una struttura dove è rimasto un piacevole sapore di altri tempi, dall’orto dove si coltivano insalate e le case della vecchia Milano.

Di: Emanuela T. Cavalca

© Riproduzione riservata