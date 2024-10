Hotel Cipriani chiude temporaneamente per lavori: preoccupati i lavoratori

L'Hotel Cipriani di Venezia, noto cinque stelle della Giudecca appartenente al gruppo Belmond, ha chiuso per importanti lavori di riqualificazione straordinaria, suscitando preoccupazione tra i 180 lavoratori stagionali impiegati nella struttura. Il Cipriani, uno degli otto hotel italiani premiati con le tre chiavi Michelin, normalmente opera da primavera ad autunno, con un'attività che dura generalmente otto o nove mesi. Quest'anno, però, la stagione è stata ridotta a soli sei mesi, generando timori per il futuro occupazionale del personale.

L'Hotel Cipriani chiude temporaneamente per lavori

Il punto di maggiore allarme tra i lavoratori è rappresentato da una clausola contenuta nella comunicazione aziendale che prevede l'assunzione entro il 22 aprile 2025, "salvo slittamenti nella data di apertura dovuti a ritardi nei lavori". L'hotel ha annunciato che la riapertura è fissata per il 30 maggio 2025, con prenotazioni già attive, ribadendo che i lavori invernali di manutenzione mirano a mantenere alti standard di qualità. Tuttavia, la natura straordinaria dell'intervento attuale ha sollevato incertezze tra i dipendenti.

La Filcams-Cgil ha espresso preoccupazione per l'impatto che eventuali ritardi potrebbero avere sui lavoratori stagionali, che rischiano di non poter accedere al contributo di disoccupazione per l'inverno. Inoltre, il sindacato ha sottolineato che la riduzione del periodo lavorativo non era stata discussa durante i precedenti incontri sindacali, e che al momento non è stato convocato un nuovo tavolo di trattative. Il gruppo Belmond ha chiarito che il progetto di ammodernamento non comporterà variazioni nel numero delle stanze e ha ribadito il proprio impegno nel valorizzare la professionalità del personale.

© Riproduzione riservata