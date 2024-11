Palermo, Palazzo Planeta amplia la sua offerta con quattro nuove suite

Nel centro di Palermo, Palazzo Planeta si arricchisce di quattro nuove suite ispirate alle stagioni, un tributo alla storia e all'arte della città. La storica dimora di famiglia, costruita agli inizi del Novecento su progetto dell'architetto Francesco Paolo Palazzotto, continua così il suo percorso di valorizzazione, consolidando il legame con la città e il suo straordinario patrimonio culturale.

Lusso e storia a Palermo: le nuove suite di Palazzo Planeta

Con una posizione privilegiata tra via Roma e via Principe di Belmonte, le nuove suite si affacciano sul centro storico e offrono un accesso diretto ai luoghi simbolo di Palermo, incentivando la scoperta della città a piedi, con il suggestivo claim “The city at your feet”. L'introduzione di queste eleganti unità amplia ulteriormente l'offerta già presente di nove appartamenti, ciascuno intitolato a un rione storico come Kalsa, Zisa e Ballarò. Questa nuova fase celebra le stagioni attraverso i nomi e i colori degli interni, ispirandosi alle allegorie della famosa piazza dei Quattro Canti, il cuore ottagonale del centro storico. Ogni suite è il risultato di un restauro accurato che ha preservato l'identità architettonica del palazzo, rispettando gli infissi originali e collaborando con artigiani locali per valorizzare i dettagli storici. Gli ambienti portano la firma di Francesca Planeta, premiata quest'anno con il "Compasso d'oro alla carriera", e riflettono un'eleganza sobria ma ricercata, frutto di una sapiente combinazione tra il fascino liberty dell'edificio e tocchi contemporanei. A completare l'atmosfera, antiche stampe della collezione di famiglia, pavimenti in cementine esagonali di Comiso e tende di ispirazione inglese, che danno vita a spazi di raffinata armonia.

Palazzo Planeta: la suite Venere 1/4 Palazzo Planeta: la suite Cerere 2/4 Palazzo Planeta: la suite Bacco 3/4 Palazzo Planeta: la suite Eolo 4/4 Previous Next

Le suite sono intitolate a Venere, Cerere, Bacco ed Eolo, allegorie che rappresentano rispettivamente primavera, estate, autunno e inverno. Venere - Primavera, la più spaziosa con i suoi 56 mq, si distingue per le tonalità verdi che evocano la natura e la rinascita. Ampie vetrate inondano di luce il soggiorno, regalando viste incantevoli su via Roma e via Principe di Belmonte. Cerere - Estate (42 mq), dedicata alla dea della fertilità e dei raccolti, propone tonalità di blu che richiamano il cielo estivo e il mare siciliano, offrendo un rifugio fresco e confortevole. Per l'autunno, la suite Bacco (40 mq) rende omaggio al dio del vino con toni caldi di rosso, creando un ambiente accogliente e rilassante, perfetto per godere delle suggestive viste su via Roma. Infine, Eolo - Inverno, con i suoi 30 mq, è un gioiello di intimità e comfort, dove i toni ocra e i dettagli ricercati accolgono gli ospiti con un abbraccio caloroso, pur richiamando la stagione dei venti.

