Natale, per le feste 11,5 milioni di italiani in viaggio

Le festività natalizie e di Capodanno saranno all’insegna dei viaggi: ben 11,5 milioni di italiani si metteranno in viaggio per trascorrere le feste lontano da casa. È quanto emerge da un’indagine realizzata da Coldiretti/Ixe’, che evidenzia un chiaro segnale di ripresa delle partenze rispetto al 2023, quando l'inflazione aveva pesato sulle decisioni di spesa delle famiglie italiane.

Natale: Coldiretti/Ixe’, per le feste 11,5 milioni di italiani in viaggio

La spesa media pro-capite per questi viaggi ammonta a circa 674 euro, con un incremento del 12% rispetto all'anno precedente. Una cifra che riflette la voglia di concedersi una pausa durante le festività, con soggiorni medi della durata di circa sei giorni.

Secondo l’indagine, le mete più gettonate per trascorrere le vacanze natalizie sono tradizionalmente città d’arte, montagne innevate e zone di campagna. Un mix che dimostra l’interesse degli italiani per esperienze diverse, dal relax sulla neve alla scoperta delle tradizioni locali.

Le città, con i loro mercatini natalizi e tradizioni culturali, sono tra le preferite, mentre le montagne offrono un rifugio ideale per famiglie e appassionati di sport invernali. Non da meno, le campagne sono sempre più in voga, grazie anche ad esperienze autentiche legate all’agricoltura e al contatto con la natura.

La maggior parte dei viaggiatori – ben il 44% – sceglierà di alloggiare in seconde case o presso parenti e amici per ridurre le spese. Per chi non dispone di alloggi gratuiti, invece, hotel, bed and breakfast e agriturismi rappresentano le soluzioni preferite.

In particolare, gli agriturismi stanno investendo sempre di più in servizi innovativi per attirare diverse tipologie di turisti: esperienze culturali, wellness, attività sportive e proposte enogastronomiche con corsi di cucina per scoprire i sapori tradizionali delle festività natalizie.

La novità è l'incremento delle offerte legate a esperienze speciali come l'enoturismo, il birraturismo e l'oleoturismo, fenomeni che stanno conquistando un numero crescente di visitatori attratti dal gusto e dalla tradizione locale.

Quasi la totalità dei vacanzieri italiani trascorrerà le feste all'interno della Penisola, con circa il 20% che preferirà una località nella propria regione di residenza. Tuttavia, nonostante le tensioni internazionali, anche il turismo estero sembra dare segnali di ripresa.

Questo ritorno verso l'estero è incoraggiante e dimostra l’attrattiva dell’Italia, sempre considerata una meta ideale per trascorrere le festività natalizie.

L’indagine di Coldiretti sottolinea anche come il cibo continui ad avere un peso fondamentale nella scelta delle vacanze: oltre un terzo della spesa complessiva è destinato ai pasti e ai souvenir enogastronomici. Dall’assaggio dei prodotti tipici locali alla scoperta delle tradizioni culinarie regionali, la cultura gastronomica resta un elemento imprescindibile per gli italiani in viaggio.

Con quasi 26 mila strutture turistiche distribuite su tutto il territorio nazionale, queste tendenze dimostrano l’innovazione e l’attenzione dei gestori turistici nell’offrire esperienze sempre più diverse e specializzate.

Coldiretti, attraverso l'analisi Campagna Amica e Terranostra, evidenzia come l’Italia stia puntando sulla combinazione tra tradizione e innovazione per soddisfare le esigenze di turisti moderni e curiosi. Attraverso attività culturali, esperienze benessere e nuove proposte legate alla natura, il turismo italiano si prepara ad affrontare le festività natalizie con una proposta sempre più completa e diversificata.

© Riproduzione riservata