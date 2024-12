Grana Padano, 2.600 confezioni irregolari nei pacchi di Natale

2.600 confezioni irregolari di Grana Padano Dop sono state sequestrate in Piemonte.Con l'avvicinarsi delle festività natalizie, l'offerta di Grana Padano nella grande distribuzione è aumentata, sia in quantità che in varietà, per soddisfare la crescente domanda. In questo contesto, il Consorzio Grana Padano, insieme ai produttori, ha intensificato i controlli sul territorio per garantire l'autenticità e la qualità del formaggio Dop più consumato al mondo, portato sulle tavole delle famiglie italiane durante le festività.

Trovate nei pacchi dono 2.600 confezioni di Grana Padano senza autorizzazione

Il Servizio Vigilanza e Tutela del Consorzio ha condotto numerosi sopralluoghi e ispezioni nel canale distributivo. Sebbene le irregolarità riscontrate siano state minime, sono emerse alcune infrazioni rilevanti. In particolare, è stata scoperta una confezione natalizia, realizzata da un'azienda piemontese, che riportava il logo Grana Padano e altri richiami grafici al formaggio, ma che non era stata autorizzata dal Consorzio di Tutela.

A seguito di questo rinvenimento, è stata avviata un'attività di controllo congiunta, condotta dagli ispettori dell'ufficio di Torino dell'ICQRF (Ispettorato Centrale della Tutela della Qualità e della Repressione Frodi), che ha portato alla notifica di una sanzione di 5.000 euro e al sequestro di circa 2.600 confezioni irregolari.

Il Consorzio Grana Padano ribadisce l'importanza di tutelare l'autenticità del prodotto e garantire che solo i produttori autorizzati possano commercializzare il celebre formaggio DOP, mantenendo così la qualità che ha reso Grana Padano un simbolo della gastronomia italiana nel mondo.

«Far rispettare le regole è per il Consorzio un dovere - ha commentato Renato Zaghini, presidente del Consorzio di Tutela - soprattutto quando sono state volute per tutelare il diritto dei consumatori a fare scelte garantite e consapevoli». Questa attività ispettiva fa quindi parte di un ampio contesto di monitoraggio finalizzato a mantenere sempre più elevato il livello di protezione e salvaguardia della denominazione d’origine protetta Grana Padano e di tutela dei consumatori che ogni giorno la scelgono in Italia e nel mondo.

