Flavio Briatore lascia il Camineto dopo un anno: plusvalenza del 300%

Un anno fa, Flavio Briatore era uno dei nuovi investitori del ristorante El Camineto a Cortina d'Ampezzo (Bl), ma la sua avventura è durata meno di 12 mesi. L'imprenditore ha quindi venduto le proprie quote, realizzando una plusvalenza del 300%. La gestione del ristorante ha avuto risultati brillanti, con un fatturato di 700.000 euro solo nel mese di dicembre 2023.

Flavio Briatore vende le sue quote del ristorante El Camineto

Secondo quanto riportato dalla trasmissione "Report" della Rai, gli acquirenti sono Dimitri Kunz, compagno della ministra del Turismo Daniela Santanchè, e Andrey Alexandrovich Toporov, imprenditore kazako attivo a Cortina. L'intreccio si complica ulteriormente con il coinvolgimento di Victor Kharitonin, oligarca russo, che tramite la sua società Rumerlo srl controlla l'immobile del Camineto. Kharitonin è anche socio di Toporov in diverse attività alberghiere di lusso a Cortina, tra cui gli hotel Lajadira, Ampezzo e Savoia.

Toporov e Kharitonin sembrano avere progetti ambiziosi per Cortina, inclusa la proposta di un nuovo eliporto, nella località Fiames, destinato a jet privati per i visitatori più esclusivi. L'idea è sostenuta anche dalla ministra Santanchè, ma le difficoltà logistiche legate alla costruzione del villaggio olimpico per i Giochi 2026 potrebbero rallentare questi piani. L'attuale eliporto in uso, infatti, è stato spostato in un'altra località e la sua operatività potrebbe protrarsi fino al 2028.

