Foodcast, il podcast televisivo per scoprire le storie dietro al cibo

È il primo podcast televisivo dedicato al mondo del cibo, condotto da Fabio Esposito. Si chiama “Foodcast” e non è non il programma culinario a cui siamo abituati. Va oltre le ricette e le tecniche di cottura, per addentrarsi nel mondo più intimo e personale dei protagonisti della gastronomia italiana.

Il format va in onda ogni venerdì alle 23.00 su Food Network canale 33 (e disponibile in streaming su discovery+). Grazie alle sue doti di intervistatore, Esposito - imprenditore e volto televisivo, protagonista su “Pazzi di Pizza” con Sal da Vinci e “Pazzi di Napoli” con Barbara Foria - ci svela aneddoti, passioni e curiosità dei volti più amati della rete. Scopriremo come è nata la passione per il cibo dei nostri chef preferiti, quali sono le loro influenze e i loro sogni nel cassetto.

Tra gli ospiti di questa prima stagione, nomi noti come Renato Ardovino, Giusi Battaglia, Francesca Caldarelli, Sal Da Vinci, Peppe Di Napoli, Tommaso Foglia, Barbara Foria, Luca Pappagallo, Antonella Ricci, Ruben Bondì, Luca Terni e Roberto Valbuzzi. Ognuno di loro porterà un contributo unico e originale, regalandoci momenti di grande divertimento e commozione.

Di: Antonella Silvestri

