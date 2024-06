Mapo entra a far parte del Gruppo AB Mauri

AB Mauri ha finalizzato l'acquisizione del pacchetto azionario di Mapo srl, azienda specializzata nella produzione di prodotti bakery congelati con sede a Latina. L'operazione, perfezionata il 27 giugno 2024, rafforza la posizione di AB Mauri nel mercato italiano e internazionale dei prodotti da forno.

Mapo vanta una lunga collaborazione con AB Mauri, trasformando il mix Scrocchiarella, prodotto nello stabilimento AB Mauri di Cologne a Brescia, in basi precotte surgelate che rappresentano un elemento distintivo nella gamma prodotti dell'azienda.

«Mapo è un partner di lunga data per AB Mauri. Trasforma il mix Scrocchiarella, prodotto nel nostro stabilimento di Cologne, a Brescia, in basi precotte surgelate che rappresentano un elemento distintivo nella nostra gamma prodotti. Questa acquisizione strategica rinforza la supply chain e crea le condizioni per investimenti in nuova capacità produttiva volta a soddisfare la domanda crescente di prodotti gustosi, buoni e contemporanei in Italia e all’estero».

L'acquisizione di Mapo si inserisce nel piano di crescita di AB Mauri, che punta a rafforzare la propria presenza nei mercati ad alto potenziale come l'Italia e ad ampliare la propria offerta di prodotti innovativi e di alta qualità.

