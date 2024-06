Escalation a Gaza: le Maldive vietano l'ingresso agli israeliani

Il governo delle Maldive ha deciso di vietare l'ingresso nel Paese ai titolari di passaporto israeliano. La misura, annunciata dal ministro dell'Interno Ali Ihusan, è stata presa in risposta all'escalation di violenza nella regione di Gaza e agli attacchi israeliani contro la popolazione palestinese.

Le Maldive negano l‘accesso agli israeliani

Le Maldive, arcipelago di isole nell'Oceano indiano, sono una destinazione turistica molto popolare, con oltre un milione di visitatori ogni anno. Circa 15mila di questi provengono da Israele. La decisione del governo maldiviano avrà quindi un impatto significativo sul settore turistico del Paese. «Alla luce della decisione del governo delle Maldive di vietare l'ingresso ai cittadini con passaporto israeliano, il ministero degli Affari esteri raccomanda ai cittadini di evitare qualsiasi viaggio alle Maldive - si legge in una nota diffusa da Tel Aviv. La raccomandazione è valida anche per i cittadini israeliani in possesso di passaporto straniero, oltre a quello israeliano. Per i cittadini che rimangono nel Paese si consiglia di prendere in considerazione l'idea di andarsene, poiché se per qualsiasi motivo si trovassero in difficoltà, sarà difficile per noi aiutarli».

