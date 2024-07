La Camera di Commercio di Roma premia l'eccellenza di Alfredo alla Scrofa

La Camera di Commercio di Roma ha premiato l'eccellenza storica di Alfredo alla Scrofa. Il ristorante, con la sua lunga tradizione e la sua cucina autentica, infatti, è stato inserito nel Registro delle attività imprenditoriali storiche, a testimonianza del suo valore e del suo contributo allo sviluppo del tessuto economico romano.

Il ristorante Alfredo alla Scrofa entra nel Registro delle attività imprenditoriali storiche

«Alfredo alla Scrofa è il primo ristorante della Capitale ad essere premiato come attività storica e ad entrare nel Registro riconosciuto come azienda “forte, strutturata, capace di stare sul mercato, di sintonizzarsi sulle esigenze dei clienti, di intercettare e anticipare le tendenze, di accogliere con coraggio i cambiamenti» ha affermato Lorenzo Tagliavanti, presidente della Camera di Commercio di Roma. «Il riconoscimento ricevuto oggi - ha commentato il proprietario Mario Mozzetti - mi emoziona e conferma che la strada percorsa è stata quella giusta. La nostra storia nasce dal gesto d'amore che creò 110 anni fa le Fettuccine Alfredo e continuerà ad evolversi partendo dal passato ma guardando al futuro. Puntando a un'impresa sempre più contemporanea, con una sensibilità e umanità di un tempo».

La storia di Alfredo alla Scrofa

Alfredo alla Scrofa compie quest'anno 110 anni di storia e festeggia un'intensa vita di successi. Il 1° dicembre del 1914 il cuoco Alfredo di Lelio firmava il contratto per rilevare la storica Osteria di Vino e Cucina in via della Scrofa, dando inizio a una delle più belle storie di ristorazione della città. Centrale ed elegante, il ristorante divenne negli anni un punto di riferimento per Roma. Il suo piatto icona, le Fettuccine burro e Parmigiano reggiano, create da Alfredo di Lelio per la moglie inappetente dopo il parto, regalò al ristorante un'identità speciale, romana e popolare, unica. Le Fettuccine Alfredo, mantecate davanti al cliente “ad arte” progressivamente diventarono l'attrattiva principale del locale e meta preferita non solo dei romani ma anche di turisti stranieri.

La fama e la consacrazione internazionale delle Fettuccine Alfredo arrivarono negli anni '20, quando Mary Pickford e Douglas Fairbanks, due celebri attori di Hollywood, durante la loro luna di miele a Roma mangiarono da Alfredo alla Scrofa e si innamorarono delle Fettuccine. Tornati negli Stati Uniti mandarono ad Alfredo di Lelio due posate, un cucchiaio e una forchetta d'oro zecchino, con inciso il nome dei due attori e una dedica speciale. Da allora ad oggi, il Ristorante Alfredo alla Scrofa ha continuato con orgoglio a portare avanti la tradizione delle Fettuccine Alfredo e l'accoglienza unica alla sua clientela. Attori, musicisti e artisti, oltre a sportivi, politici e personalità pubbliche che negli anni hanno popolato Alfredo alla Scrofa restano oggi nelle iconiche foto incorniciate alle pareti e negli oltre 100 libri di firme e dediche ne ricordano il passaggio e ne testimoniano l'incredibile storia.

