Caffè, semi di girasole e arachidi: un “cocktail” di prezzi volatili

I mercati delle principali commodity agricole stanno vivendo un periodo di forte turbolenza. Caffè, semi di girasole e arachidi, in particolare, come riferito dal report di Areté, hanno visto i loro prezzi oscillare in modo significativo negli ultimi mesi, influenzati da una combinazione di fattori climatici, geopolitici e speculativi.

Caffè, semi di girasole e arachidi: un mercato agricolo in tempesta

Il caffè: un oro nero sempre più prezioso

Il caffè, bevanda amatissima in tutto il mondo, continua a far parlare di sé. Le quotazioni, sia per la varietà robusta che per quella arabica, hanno toccato nuovi record storici, con aumenti percentuali a due cifre rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. La causa principale di questa escalation è da ricercarsi nelle incertezze legate all'impatto meteo sui raccolti in Brasile e Vietnam, i principali produttori mondiali. In particolare, la siccità che sta affliggendo il Minas Gerais, in Brasile, sta alimentando preoccupazioni sulla fioritura e sulle rese del prossimo raccolto.

Semi di girasole: un raccolto in bilico

Anche il mercato dei semi di girasole sta attraversando un periodo di forte volatilità. Le quotazioni hanno registrato un aumento significativo rispetto alla campagna precedente, a causa di una grave siccità che ha colpito i Paesi dell'Europa Orientale e il bacino del Mar Nero. Le previsioni di produzione globale sono in calo, con conseguenti ripercussioni sull'offerta di olio di girasole.

Arachidi: prezzi in discesa nonostante gli stock bassi

Al contrario, il mercato delle arachidi sta vivendo una fase di raffreddamento. Nonostante gli stock statunitensi siano ai minimi pluriennali, le previsioni di un abbondante raccolto nel 2024 stanno spingendo i prezzi al ribasso. Anche l'Argentina, altro importante produttore di arachidi, si aspetta un raccolto record.

