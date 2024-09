Arzachena punta a diventare una nuova “Blue Zone” in Sardegna

A fianco di zone già celebri come la Barbagia e l'Ogliastra, anche Arzachena (Ss) può presto entrare a far parte del ristretto club delle "Blue Zone", ovvero quelle aree del mondo in cui le persone vivono più a lungo e in salute. Lo studio del gerontologo Giovanni Pes sta infatti rivelando come il fenomeno dei centenari in Sardegna sia più diffuso di quanto si pensasse in precedenza.

Veduta aerea sul comune di Arzachena in Sardegna (credits: Shutterstock)

Durante il Longevity Fest, organizzato dal Consorzio Costa Smeralda nella piazzetta di Porto Cervo, alla presenza di rappresentanti della penisola di Nicoya, che insieme a Okinawa in Giappone e alla Sardegna detiene il record di centenari, si è discusso del fenomeno dello spostamento delle Blue Zone. E proprio Pes ha individuato in Arzachena una nuova meta blu: «I dati che abbiamo raccolto dicono già che la lunghezza della vita sta aumentando anche in questa parte nord orientale della Gallura. Speriamo di poterli approfondire ulteriormente nel corso di qualche mese, ma già dalle fonti in nostro possesso - ha spiegato il professore dell’Università di Sassari - si evince che i novantenni sono molti di più ed è proprio questo dato, più del numero di quelli che superano il secolo - a definire se si vive di più e come si svolga questa fase della vita. Così come gli ottantenni che stanno trascorrendo ancora un periodo attivo sono più numerosi. Adesso speriamo proprio di ricostruire in profondità la struttura demografica di tutto il Comune».

