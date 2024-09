Tecnoinox: 40 anni di passione e dedizione per la cucina professionale

Tecnoinox Srl celebra quest'anno un importante traguardo: quarant'anni di attività. L'azienda friulana, partita come una piccola realtà, si è trasformata in uno dei principali protagonisti a livello europeo nella produzione di attrezzature professionali per la cottura, diventando un punto di riferimento per chef, ristoratori e operatori del settore Horeca. Grazie alla qualità eccellente, alla facilità d'uso e all'affidabilità dei suoi prodotti, Tecnoinox continua a essere sinonimo di innovazione e garanzia nel mondo della ristorazione.

Tecnoinox compie 40 anni: un'eccellenza italiana nel mondo dell'Horeca

«Questi 40 anni sono stati un viaggio incredibile e siamo profondamente grati ai nostri collaboratori, partner e clienti per il loro continuo supporto - dichiara Mario Giacomini, amministratore unico di Tecnoinox. In 40 anni di attività tante cose sono cambiate, ma nella nostra storia c'è una costante immutabile, ed è l'impegno a ripagare la fiducia del cliente progettando e realizzando soluzioni di cottura su cui possa contare ogni giorno per rendere più semplice, efficiente e profittevole la sua attività».

Tecnoinox: una storia di passione, dedizione e innovazione

Quella di Tecnoinox è la storia di un'eccellenza manifatturiera italiana portata al successo dalla passione, dalla dedizione e dall'innovazione delle persone. Tecnoinox, infatti, nasce nel 1984 per iniziativa di due tecnici che si dimettono da un grande gruppo industriale dell'elettrodomestico per mettersi in proprio, aprendo una ditta che inizialmente si dedica a lavorazioni dell'acciaio per conto terzi. L'occasione di fare la differenza con una linea di prodotti a marchio proprio non tarda a concretizzarsi. Nel 1986 Tecnoinox s'impone all'attenzione con la funzionalità e il design innovativo delle sue prime salamandre. Dalla metà degli anni '90 Tecnoinox entra nel segmento delle cucine modulari proponendo le linee Tecno60 e 65, Tecno70, Tecno90 e Tecno74, esempi di solidità costruttiva, praticità e prestazioni; doti che si ritrovano anche nelle linee Mosaico74 e 90, nel monoblocco Core e nel piano unico Domino. Nel 2010 Tecnoinox avvia la produzione di forni combinati, allestendo una gamma in grado di soddisfare le diverse esigenze di laboratori artigianali, bar-tavola calda, ristoranti e centri cottura. Tecnoinox, inoltre, ha progressivamente esteso all'intera gamma i benefici in termini di semplicità d'uso, costanza di risultati e controllo sui processi di cottura delle interfacce digitali touch screen.

Tecnoinox: il presente e il futuro

L'anniversario giunge a coronamento di una fase di crescita costante della produzione e del giro d'affari, fungendo da ideale trampolino ai progetti aziendali per il futuro. Nel 2023, infatti, dalle linee di produzione dei tre impianti Tecnoinox di Porcia (Pn) sono uscite 10.055 apparecchiature commercializzate in 48 Paesi. Il fatturato, in crescita annua a doppia cifra, ha superato i 20 milioni di euro. Per i prossimi 40 anni, Tecnoinox è determinata a proseguire nel suo percorso di innovazione e crescita, forte di un'offerta di prodotti affidabili, omologati alle certificazioni internazionali di qualità e sicurezza ed ecosostenibili grazie all'adozione di tecnologie altamente efficienti che riducono i consumi.

Mario Giacomini, amministratore unico di Tecnoinox

«Guardiamo avanti con entusiasmo e determinazione, consapevoli che la vera sfida dei prossimi anni sarà confermarci nella fiducia di partner e clienti migliorando costantemente processi e prodotti - sottolinea Giacomini. Abbiamo fatto tanta strada puntando sulla qualità dei materiali, la ricerca del più elevato grado di perfezione tecnica e di affidabilità e sull'innovazione guidata dall'ascolto dei clienti e del mercato. Sono certo che questi valori ci indicano la direzione da seguire per andare incontro con fiducia al futuro».

Tecnoinox, gli eventi del quarantennale

Per festeggiare il quarantennale, Tecnoinox ha pianificato una serie di eventi e iniziative speciali che non solo celebrano il passato dell'azienda, ma guardano anche al suo futuro. Per questo motivo Tecnoinox ha voluto condividere l'orgoglio e la soddisfazione per il traguardo raggiunto con i propri collaboratori, i partner commerciali e i clienti, che insieme hanno contribuito ogni giorno al successo dell'azienda in questi quarant'anni. Dopo la giornata del Family Day, svoltasi lo scorso giugno con il coinvolgimento dell'intera comunità aziendale allargata ai nuclei familiari, i festeggiamenti per il quarantesimo anniversario culmineranno nell'evento speciale di due giorni a Venezia e Murano in programma ai primi di ottobre. La scelta di rievocare in una città carica di fascino, bellezza e cultura la storia di un'impresa speciale è destinata a far vivere ai partecipanti un'esperienza unica e memorabile, allo stesso tempo un omaggio dovuto al passato e il primo passo nella Tecnoinox del futuro.

