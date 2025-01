Booking.com: Orvieto è tra le 10 città più accoglienti del mondo

Orvieto, la città umbra arroccata su una rupe di tufo, si è guadagnata un posto tra le città più accoglienti al mondo nel 2025. Il riconoscimento, assegnato da Booking.com nell'ambito della 13ª edizione dei Traveller Review Awards, si basa sulle recensioni di viaggiatori di tutto il mondo e conferma il fascino unico di questa perla dell'Umbria. Orvieto è l'unica città italiana inserita nella lista globale, che include mete straordinarie come Sigiriya in Sri Lanka, Cazorla in Spagna e Chester nel Regno Unito. Ma cosa rende Orvieto così speciale agli occhi dei viaggiatori? La risposta sta nell'eccezionale combinazione di bellezze architettoniche, atmosfera medievale, calore dell'ospitalità e scenari mozzafiato sulla Valle del Tevere. Il tutto condito con un'attenzione particolare alla qualità dell'accoglienza, che trasforma ogni soggiorno in un'esperienza unica.

Orvieto tra le città più accoglienti al mondo secondo Booking.com

Orvieto, un gioiello medievale che conquista i viaggiatori di tutto il mondo

Arroccata sulla sua caratteristica rupe di tufo, Orvieto incanta i visitatori con i suoi vicoli pittoreschi, la cattedrale gotica e il panorama da cartolina che si apre sulla campagna umbra. Non sorprende che la città attiri sempre più viaggiatori internazionali: secondo i dati di Booking.com, americani, tedeschi e britannici sono tra le nazionalità che più frequentemente cercano soggiorni in questa cittadina d'arte. Negli ultimi anni, però, si è registrato un notevole incremento nelle ricerche anche da parte di olandesi (+26%), francesi (+22%) e canadesi (+31%). Orvieto sembra poi essere particolarmente apprezzata dalle coppie, che costituiscono la maggior parte dei visitatori, seguite da famiglie, gruppi e viaggiatori solitari, con questi ultimi in forte crescita (+12%).

Tardani (sindaco di Orvieto): «Un risultato straordinario»

Il sindaco di Orvieto, Roberta Tardani, ha espresso grande soddisfazione per il riconoscimento: «Un risultato straordinario che ci riempie di orgoglio e ci investe di grandi responsabilità. È un riconoscimento a tutta la città, che sta investendo molto sulla qualità dell'offerta turistica e sull'intero sistema dell'accoglienza, e rende il giusto merito agli operatori del settore, primi ambasciatori di quell'esperienza autentica che abbiamo promosso e raccontato in questi ultimi anni, che Orvieto trasmette e che i viaggiatori evidentemente non dimenticano. È un premio alle meraviglie che la storia ci ha consegnato, all'immenso patrimonio culturale che custodiamo con amore, alle sue eccellenze enogastronomiche e artigianali frutto di tradizioni antiche, agli eventi che qui trovano palcoscenici suggestivi. La qualità dell'accoglienza, il far sentire i viaggiatori non ospiti ma cittadini temporanei, è uno dei requisiti fondamentali per una realtà che vuole proporsi come una destinazione e che sta lavorando in questa direzione ampliando la propria offerta oltre i confini della città d'arte puntando anche sugli itinerari naturalistici e le attività outdoor».

Le 10 città più accoglienti del mondo per Booking.com

Di seguito, la lista completa della città più accoglienti al mondo nel 2025:

Sigiriya, Sri Lanka

Cazorla, Spagna

Urubici, Brasile

Taupo, Nuova Zelanda

St. Augustine, Stati Uniti

Orvieto, Italia

Manizales, Colombia

Quedlinburg, Germania

Ko Lanta, Thailandia

Chester, Regno Unito

© Riproduzione riservata