Asta mondiale del Tartufo Bianco d’Alba, Hong Kong si aggiudica il lotto da 100mila euro

È ancora una volta Hong Kong ad aggiudicarsi il lotto finale dell’Asta Mondiale del Tartufo Bianco d’Alba, con un’offerta di 100mila euro. La XXVII edizione dell’evento si è svolta a Grinzane Cavour, in provincia di Cuneo, e ha raccolto complessivamente 545.800 euro destinati a progetti benefici in Italia e nel mondo. Si tratta del secondo risultato economico più alto nella storia della manifestazione.

Protagonista dell'aggiudicazione è stato un tartufo bianco d’Alba gemello, del peso complessivo di 850 grammi, abbinato a una selezione di prodotti enogastronomici. Il lotto comprendeva un doppio magnum di Barolo 2015 di Pio Cesare, un formato da nove litri di Barolo Docg Paneròle 2018, un magnum di Asti Docg Cuvage, una bottiglia di Moscato d’Asti Docg 2025 Saracco e un panettone Albertengo da 20 chilogrammi. L'asta si è svolta nelle sale del Castello di Grinzane Cavour , sede dell'Enoteca regionale piemontese Cavour e organizzatrice dell'iniziativa. Oltre ai partecipanti presenti in sala, erano collegate diverse sedi internazionali: Bangkok, Vienna, Macao, Londra, Vilnius e Brasilia. Tra i collegamenti anche quello con il North Kinangop Catholic Hospital, in Kenya.

Il risultato complessivo di 545.800 euro conferma il ruolo dell'Asta Mondiale come appuntamento che unisce la valorizzazione del Tartufo Bianco d'Alba alla raccolta di fondi per iniziative solidali. Il ricavato è destinato a sostenere progetti benefici in Italia e all'estero. Alla manifestazione è intervenuto anche il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, insieme agli assessori Paolo Bongioanni, Marco Gallo e Marina Chiarelli. «Il Piemonte ha una straordinaria capacità: far viaggiare nel mondo le proprie eccellenze senza perdere il legame con la terra e con le comunità che le custodiscono. L'Asta Mondiale del Tartufo Bianco d'Alba ne è una delle espressioni più significative, perché porta sulla scena internazionale non soltanto un prodotto unico, ma un intero patrimonio di cultura, tradizioni, competenze e valori», hanno dichiarato all'Ansa. La presenza di acquirenti e collegamenti da diversi Paesi conferma la dimensione internazionale raggiunta dall'appuntamento, nel quale il tartufo diventa anche uno strumento di promozione del territorio e di sostegno alla solidarietà.