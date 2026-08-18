Il prezzo dell'espresso al bar continua a salire e in cinque anni ha registrato un aumento che porta la media nazionale a sfiorare 1,30 euro. Secondo uno studio del Centro di formazione e ricerca sui consumi (Crc) realizzato in collaborazione con Assoutenti, oggi una tazzina costa mediamente 1,29 euro, contro 1,04 euro del 2021. L'incremento è quindi di 25 centesimi, pari al 24,2%. Un dato medio dietro al quale, però, si trovano differenze significative tra le diverse città italiane.

Caffè al bar, la tazzina costa il 24% in più in cinque anni: Bolzano la più cara

Dal prezzo della materia prima ai costi del bar

L'analisi è stata realizzata sulla base dei dati ufficiali del Mimit, raccolti nelle varie province italiane, e fotografa un mercato nel quale il prezzo dell'espresso risente non soltanto dell'andamento del caffè verde. A incidere sul conto finale ci sono infatti anche i costi sostenuti dagli esercizi pubblici, dall'energia alla gestione dell'attività. «Alla base degli aumenti registrati ai bar ci sono altri fattori, come il rialzo dei costi energetici e di gestione in capo agli esercenti, che vengono poi scaricati sui prezzi finali al consumatore», spiega Furio Truzzi, presidente del comitato scientifico del Crc. Per i bar, dunque, la tazzina rappresenta il risultato di una struttura di costi più ampia, che comprende la materia prima ma anche tutte le spese necessarie per preparare e servire il prodotto.

Bolzano è la città dove l'espresso costa di più

Il dato nazionale nasconde una forte variabilità territoriale. Bolzano si conferma la città con il prezzo medio più elevato: qui un espresso costa 1,51 euro. All'estremo opposto si trova Messina, dove il prezzo medio rilevato è di 1,06 euro. Tra le due città ci sono quindi 45 centesimi di differenza per la stessa consumazione, a conferma di quanto il costo della tazzina possa cambiare in funzione del territorio. La distanza tra i prezzi non dipende necessariamente dalla sola materia prima. A determinare il prezzo finale concorrono anche costi di esercizio, energia, personale, affitti e caratteristiche del mercato locale.

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