Dall'espresso alla moka: la guida che racconta le eccellenze del caffè italiano

La tazzina del bar non è l’unico modo per conoscere il caffè. La quinta edizione della “Guida dei caffè e delle torrefazioni d’Italia 2027”, curata da Andrej Godina e Mauro Illiano per Bibliotheca Culinaria, allarga lo sguardo alle diverse preparazioni e ai luoghi in cui il caffè viene servito.

La copertina del libro “Guida dei caffè e delle torrefazioni d’Italia 2027”

Oltre 200 torrefazioni e 400 caffè valutati alla cieca

Sono oltre 200 le torrefazioni raccontate e 400 i caffè assaggiati: espresso, filtro, moka e monoporzionato. Le referenze sono valutate alla cieca secondo un protocollo condiviso. Il giudizio è espresso con i Macinini: uno per il buono, due per l’ottimo, tre per l’eccellente. Alle schede si affiancano i Premi 2027 e i riconoscimenti dedicati alle caffetterie.

Dal servizio agli abbinamenti: il ruolo del caffè nella ristorazione

La guida affronta anche temi che riguardano da vicino chi lavora nella ristorazione: metodi di estrazione, acqua e latte, abbinamenti con il cibo e mixology. Altre pagine sono dedicate alla formazione, al servizio, all’ospitalità e ai nuovi format. Sono argomenti che portano il caffè oltre la conclusione del pasto e invitano a considerarlo anche nella costruzione di una proposta gastronomica.