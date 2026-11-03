Il Caffè Platti ha riaperto le porte dopo il restauro degli ambienti. In corso Vittorio Emanuele II, uno dei locali storici di Torino torna ad accogliere la città dalla colazione all’aperitivo, con un intervento che ha recuperato i segni del passato e ridisegnato le sale al piano superiore.

Il Caffè Platti di Torino ha riaperto le porte dopo il restauro degli ambienti

Il restauro degli ambienti e la nuova gestione

Nel piano nobile sono stati restaurati affreschi, arredi antichi, banconi e sedie originarie. Le sale al piano superiore hanno invece un aspetto rinnovato, con colori, tessuti e tendaggi scelti in dialogo con la storia del locale. La Sala Opera ritrova la vocazione di sala da tè; la Sala Nuvola e la Sala Archi sono destinate a pranzi e cene private. Alle pareti, immagini di Torino rafforzano il legame con la città.

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La nuova gestione fa capo a Villa Cimena Luxury Events, gruppo della famiglia Balma attivo nell’ospitalità e negli eventi. Con l’acquisizione è nata Platti il Salotto del Gusto, affidata all’amministratore delegato Federico Arrichiello. Il gruppo, che comprende anche The Catering House e The Golden Spoon, nel 2025 ha realizzato oltre mille eventi e servito più di 90mila coperti.

La proposta gastronomica e i dolci della tradizione