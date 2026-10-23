NUOVE BEVANDE
Matcha di qualità cerimoniale: come i bar possono diversificare il menu oltre il caffè
Julius Meinl ha presentato alla fiera HOTEL di Bolzano il nuovo Matcha giapponese biologico di qualità cerimoniale. La novità entrerà nel portfolio italiano nel 2027 e amplia le proposte per bar, hotel e ristoranti
Julius Meinl amplia la propria offerta per il settore alberghiero e della ristorazione con il lancio del Matcha biologico giapponese, presentato in anteprima durante HOTEL, la fiera internazionale dedicata all’hospitality e alla gastronomia, ospitata a Fiera Bolzano dal 19 al 22 ottobre. La manifestazione, giunta alla 50ª edizione, ha permesso al marchio viennese di incontrare gli operatori del settore e mostrare nuove opportunità per diversificare il servizio di caffetteria.
Julius Meinl a HOTEL con le miscele biologiche e Fairtrade
Durante la fiera, l’attenzione si è concentrata anche su Gloriette Gold e Danube Delight, le due miscele della linea The Originals. Entrambe vantano la doppia certificazione biologica e Fairtrade, che ne caratterizza il posizionamento e testimonia l’attenzione alla selezione delle materie prime e alla responsabilità della filiera. Le referenze rappresentano una parte centrale dell’offerta Julius Meinl per i professionisti dell’hospitality, con soluzioni pensate per valorizzare la qualità dell’esperienza in tazza.
Matcha Julius Meinl: composizione e caratteristiche del prodotto
La novità presentata a Bolzano è stata protagonista di Matcha Taste, un momento dedicato alla conoscenza e all’assaggio del nuovo Matcha Julius Meinl. La polvere proviene dal Giappone ed è composta esclusivamente da Matcha puro di qualità cerimoniale, senza zuccheri aggiunti, latte in polvere o altri additivi. Il prodotto è inoltre biologico, vegano e senza glutine, caratteristiche che ne ampliano le possibilità di utilizzo nei menu di bar, hotel e ristoranti.
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Matcha Latte, bevande fredde e nuove proposte per i bar
Le degustazioni organizzate durante Matcha Taste hanno mostrato le diverse modalità di preparazione del Matcha, dalla versione tradizionale al Matcha Latte, fino alle ricette fredde e alle combinazioni con bevande vegetali. Spazio anche alle applicazioni nella mixology e nelle specialty drinks, ambiti nei quali il prodotto può contribuire a sviluppare nuove proposte di consumo. Per gli operatori della ristorazione, la versatilità del Matcha rappresenta una possibilità per ampliare la carta delle bevande e intercettare l’interesse verso alternative al caffè.
Il lancio in Italia previsto nel 2027
Dopo la presentazione a HOTEL, il Matcha Julius Meinl sarà nuovamente proposto alla prossima edizione di Sigep, in vista dell’ingresso ufficiale nel portfolio italiano previsto per il 2027. Il progetto si inserisce nella strategia di ampliamento della gamma, affiancando nuove bevande all’esperienza del marchio nella caffetteria. Julius Meinl consolida così la propria presenza nel mercato professionale con un’offerta che comprende miscele certificate e ingredienti destinati a differenti occasioni di consumo.