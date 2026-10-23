Julius Meinl amplia la propria offerta per il settore alberghiero e della ristorazione con il lancio del Matcha biologico giapponese, presentato in anteprima durante HOTEL, la fiera internazionale dedicata all’hospitality e alla gastronomia, ospitata a Fiera Bolzano dal 19 al 22 ottobre. La manifestazione, giunta alla 50ª edizione, ha permesso al marchio viennese di incontrare gli operatori del settore e mostrare nuove opportunità per diversificare il servizio di caffetteria.

Matcha, la nuova referenza di Julius Meinl presentata alla Fiera HOTEL di Bolzano

Julius Meinl a HOTEL con le miscele biologiche e Fairtrade

Durante la fiera, l’attenzione si è concentrata anche su Gloriette Gold e Danube Delight, le due miscele della linea The Originals. Entrambe vantano la doppia certificazione biologica e Fairtrade, che ne caratterizza il posizionamento e testimonia l’attenzione alla selezione delle materie prime e alla responsabilità della filiera. Le referenze rappresentano una parte centrale dell’offerta Julius Meinl per i professionisti dell’hospitality, con soluzioni pensate per valorizzare la qualità dell’esperienza in tazza.

Danube Deluxe e Gloriette Gold, altre due miscele di Julius Meinl protagoniste a Bolzano

Matcha Julius Meinl: composizione e caratteristiche del prodotto

La novità presentata a Bolzano è stata protagonista di Matcha Taste, un momento dedicato alla conoscenza e all’assaggio del nuovo Matcha Julius Meinl. La polvere proviene dal Giappone ed è composta esclusivamente da Matcha puro di qualità cerimoniale, senza zuccheri aggiunti, latte in polvere o altri additivi. Il prodotto è inoltre biologico, vegano e senza glutine, caratteristiche che ne ampliano le possibilità di utilizzo nei menu di bar, hotel e ristoranti.

Matcha Latte, bevande fredde e nuove proposte per i bar

Le degustazioni organizzate durante Matcha Taste hanno mostrato le diverse modalità di preparazione del Matcha, dalla versione tradizionale al Matcha Latte, fino alle ricette fredde e alle combinazioni con bevande vegetali. Spazio anche alle applicazioni nella mixology e nelle specialty drinks, ambiti nei quali il prodotto può contribuire a sviluppare nuove proposte di consumo. Per gli operatori della ristorazione, la versatilità del Matcha rappresenta una possibilità per ampliare la carta delle bevande e intercettare l’interesse verso alternative al caffè.

Alcuni esempi di bevande fresche e originali che si possono realizzare con Matcha

Il lancio in Italia previsto nel 2027