Firenze, La Bottega di Evan apre il secondo locale e punta sulla caffetteria

La Bottega di Evan raddoppia a Firenze. A quasi quattro anni dall'apertura del primo locale, Silvano Evangelista e sua moglie Angela hanno deciso di ampliare l'attività con un secondo indirizzo, in via Quintino Sella 23/R, dedicato alla caffetteria. Una nuova apertura che porterà anche a una riorganizzazione della sede originaria di via Aretina 155/r, dove l'offerta si concentrerà sulla miscelazione. I due locali avranno quindi identità e orari differenti, con l'obiettivo di sviluppare due attività distinte a partire dall'esperienza maturata con la prima Bottega.

Silvano Evangelista e la moglie Angela

Dall'esperienza di Silvano Evangelista alla nascita della Bottega

Il progetto nasce dal percorso professionale di Silvano Evangelista, barman attivo dagli anni Ottanta, che nel corso della sua carriera ha lavorato in locali, ristoranti e alberghi di prestigio in diverse parti d'Italia. All'attività dietro al bancone ha affiancato quella di consulente per aziende e strutture della ristorazione e dell'ospitalità, fino a ricoprire il ruolo di vicepresidente di Abi Professional, l'Associazione barmen italiani. Da questa esperienza è nata La Bottega di Evan, concepita come uno spazio dedicato alla ricerca e alla vendita di specialità enogastronomiche di qualità, con una selezione di prodotti pensati anche per chi cerca un regalo legato al mondo del gusto. Un'impostazione che ha accompagnato il locale fin dall'apertura e sulla quale Evangelista e la moglie hanno costruito la propria attività.

Due indirizzi, due proposte: miscelazione e caffetteria

Come detto, però, con l'arrivo della seconda sede, cambierà l'organizzazione dell'offerta. Il locale di via Aretina, che ha ospitato la prima fase del progetto, sarà infatti dedicato alla miscelazione e osserverà un nuovo orario, dalle 12 alle 21, dal lunedì al sabato. La nuova Bottega di via Quintino Sella si concentrerà invece sulla caffetteria, con apertura dalle 7 alle 15, sempre dal lunedì al sabato. La scelta permetterà così di distinguere le due proposte anche in base ai momenti della giornata, riservando alla nuova sede il servizio del mattino e delle prime ore del pomeriggio e a quella originaria la fascia successiva.

Gli interni del primo locale “La Bottega di Evan”