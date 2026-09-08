BÄCKEREI BREITNER
In Germania un reclamo per 10 grammi di pane è costato 15mila euro a un fornaio
Alla Bäckerei Breitner il pane veniva tagliato su richiesta e la metà pagata a prezzo fisso. Il controllo ha imposto di pesarla e calcolare l'importo reale, rendendo necessarie nuove bilance e casse digitali in tutte le filiali
Un errore da dieci grammi è costato ben 15mila euro a un panificio tedesco. Sì, perché una mezza pagnotta tagliata su richiesta, venduta al prezzo fisso di metà filone e poi risultata leggermente più leggera, ha portato a una segnalazione formale e al controllo dell’Ufficio pesi e misure. È accaduto alla Bäckerei Breitner di Pfaffenhofen an der Ilm, in Baviera, regione nel sud della Germania, gestita dal mastro fornaio e pasticcere Matthias Breitner. Da oltre sessant’anni il negozio seguiva una pratica semplice: il cliente chiedeva mezzo pane, la commessa tagliava un filone intero e faceva pagare la metà del prezzo. Nessuno pesava il pezzo appena tagliato.
Il reclamo e il controllo dell’Ufficio pesi e misure
Un cliente ha però controllato a casa la sua metà e ha scoperto che pesava dieci grammi meno del dovuto. Dopo essersi lamentato con Breitner e non aver ottenuto la risposta che sperava, ha inviato una segnalazione anonima alle autorità. Da lì è partito il controllo. Il punto è che una pagnotta tagliata a metà non dà necessariamente due porzioni identiche: un pezzo può pesare qualche grammo in più e l’altro qualche grammo in meno. Tuttavia, se il pane è venduto al chilo e viene diviso al banco davanti al cliente, la parte acquistata deve essere pesata con una bilancia omologata e pagata in base ai grammi effettivi.
Il panificio non poteva quindi continuare a far pagare metà del prezzo fisso anche quando una delle due parti risultava più leggera. Breitner ha così dovuto scegliere se smettere di vendere le mezze pagnotte oppure adeguare i suoi negozi. Ha scelto la seconda strada: ha acquistato nuove bilance di precisione per le sei filiali, aggiornato il software delle casse e formato il personale. I 15mila euro non sono dunque una multa, ma il costo necessario per continuare a offrire quel servizio. Ora ogni metà viene pesata prima di passare in cassa e il prezzo può cambiare di pochi centesimi, in più o in meno, in base al peso.
Il messaggio del panificio ai clienti
Dopo l’eco della vicenda, il panificio ha ringraziato i clienti su Facebook: «Un enorme grazie a tutti quelli che ci hanno sostenuto, sono passati a trovarci, hanno commentato e ci hanno incoraggiato. Il vostro sostegno significa davvero moltissimo per noi». Nel messaggio, Breitner ha anche chiarito di non avere rancore verso l’Ufficio metrico: «Le colleghe e i colleghi hanno semplicemente fatto il loro lavoro. Noi facciamo il nostro, loro il loro. E alla fine speriamo che pani, bilance e animi tornino tutti in equilibrio».