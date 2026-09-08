Un errore da dieci grammi è costato ben 15mila euro a un panificio tedesco. Sì, perché una mezza pagnotta tagliata su richiesta, venduta al prezzo fisso di metà filone e poi risultata leggermente più leggera, ha portato a una segnalazione formale e al controllo dell’Ufficio pesi e misure. È accaduto alla Bäckerei Breitner di Pfaffenhofen an der Ilm, in Baviera, regione nel sud della Germania, gestita dal mastro fornaio e pasticcere Matthias Breitner. Da oltre sessant’anni il negozio seguiva una pratica semplice: il cliente chiedeva mezzo pane, la commessa tagliava un filone intero e faceva pagare la metà del prezzo. Nessuno pesava il pezzo appena tagliato.

Il mastro fornaio e pasticcere tedesco Matthias Breitner

Il reclamo e il controllo dell’Ufficio pesi e misure

Un cliente ha però controllato a casa la sua metà e ha scoperto che pesava dieci grammi meno del dovuto. Dopo essersi lamentato con Breitner e non aver ottenuto la risposta che sperava, ha inviato una segnalazione anonima alle autorità. Da lì è partito il controllo. Il punto è che una pagnotta tagliata a metà non dà necessariamente due porzioni identiche: un pezzo può pesare qualche grammo in più e l’altro qualche grammo in meno. Tuttavia, se il pane è venduto al chilo e viene diviso al banco davanti al cliente, la parte acquistata deve essere pesata con una bilancia omologata e pagata in base ai grammi effettivi.

Il panificio non poteva quindi continuare a far pagare metà del prezzo fisso anche quando una delle due parti risultava più leggera. Breitner ha così dovuto scegliere se smettere di vendere le mezze pagnotte oppure adeguare i suoi negozi. Ha scelto la seconda strada: ha acquistato nuove bilance di precisione per le sei filiali, aggiornato il software delle casse e formato il personale. I 15mila euro non sono dunque una multa, ma il costo necessario per continuare a offrire quel servizio. Ora ogni metà viene pesata prima di passare in cassa e il prezzo può cambiare di pochi centesimi, in più o in meno, in base al peso.

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Il messaggio del panificio ai clienti