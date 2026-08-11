Insetti nocivi, la Lombardia stanzia 2,8 milioni per proteggere le coltivazioni

2,8 milioni di euro per aiutare le imprese agricole a prevenire i danni provocati dagli insetti nocivi e salvaguardare il potenziale produttivo delle coltivazioni. I fondi, in gran parte, oltre un milione di euro, vanno ad una ventina di aziende della provincia di Sondrio. La Regione Lombardia ha infatti dato il via libera agli investimenti per il ripristino e la prevenzione del potenziale produttivo agricolo.

Dalla Popillia japonica al Drosophila suzukii: 2,8 milioni per difendere i campi lombardi

Dalle reti antinsetto ai trattamenti: cosa finanzia la misura

La misura finanzia l'acquisto e l'installazione di attrezzature destinate a prevenire la diffusione di alcuni tra gli organismi nocivi più dannosi per l'agricoltura, tra cui Popillia japonica, la cimice asiatica (Halyomorpha halys), la mosca dell'olivo (Bactrocera oleae) e Drosophila suzukii, oltre ad altre specie particolarmente invasive. Sono previsti contributi per reti antinsetto, materiali pacciamanti durevoli per le coltivazioni in vaso e air-pot, macchinari per la distribuzione del pacciamante in pieno campo e attrezzature per i trattamenti insetticidi sui tappeti erbosi, utili al contenimento delle forme larvali di Popillia japonica.

Sulle 57 domande complessivamente presentate, 51 sono state ammesse a finanziamento, per un contributo complessivo di oltre 2.805.443 euro. «Difendere le produzioni agricole - dicono al Pirellone - significa difendere il reddito delle imprese e la competitività del nostro territorio. Con questo intervento investiamo nella prevenzione, perché è il modo più efficace per limitare i danni causati dagli organismi nocivi e garantire continuità alle nostre produzioni. Continuiamo a sostenere concretamente gli agricoltori con strumenti che li aiutano ad affrontare sfide sempre più complesse, salvaguardando un patrimonio produttivo che rappresenta un'eccellenza del territorio».

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Oltre un milione a Sondrio: come sono distribuiti i fondi