Italian Exhibition Group chiude i primi nove mesi del 2026 con ricavi e margini in crescita e un terzo trimestre record. Il Consiglio di amministrazione ha approvato il resoconto al 30 settembre: i ricavi sono pari a 222,6 milioni di euro, +16,7% sul 2025. L’EBITDA Adjusted raggiunge 59,3 milioni (+31,6%), con un margine del 26,7%; l’EBIT Adjusted sale a 42,8 milioni (+45,4%) e l’utile a 24,5 milioni (+53,3%). IEG è uno dei principali operatori italiani nell’organizzazione di fiere ed eventi internazionali. La crescita riflette le performance del portafoglio eventi, il calendario fieristico favorevole e il contributo delle acquisizioni.

Vicenzaoro e T.Gold, risultati oltre le attese

Il nuovo Padiglione 2 di Vicenza ha ospitato Vicenzaoro September e la prima edizione di T.Gold, entrambe oltre le attese. Positivo anche il contributo delle manifestazioni in Brasile, che ha compensato la riprogrammazione al 2027 dell’evento di Dubai.

L’amministratore delegato di IEG Corrado Peraboni

L’amministratore delegato Corrado Peraboni ha commentato: «I primi nove mesi del 2026 premiano, ancora una volta, la coerenza del percorso di IEG: ricavi in crescita del 16,7% e un EBITDA Adjusted che sale di oltre il 30%. Una crescita in linea con la direzione strategica indicata nel piano industriale: scalare la dimensione senza compromettere la redditività ma piuttosto rafforzandola. La focalizzazione sulle attività a maggiore valore aggiunto consentirà al Gruppo di avere un portafoglio più robusto e non soltanto più ampio. Il trimestre ha avuto un simbolo: il nuovo Padiglione 2 di Vicenza, frutto di un lavoro corale, che ha accolto Vicenzaoro September e la prima edizione di T.Gold con risultati oltre le attese. Insieme alla forza delle manifestazioni in Brasile, questi risultati hanno consentito di assorbire la riprogrammazione al 2027 dell’evento di Dubai e di confermare la guidance per l’esercizio 2026 nella sua fascia più alta».

La guidance 2026 di Italian Exhibition Group