IEG compie 10 anni: dalla fusione delle fiere di Rimini e Vicenza ai mercati globali

IEG, le principali manifestazioni per il mondo Horeca tra food e ospitalità Il gruppo organizza alcuni dei più importanti appuntamenti nazionali e internazionali del mondo Horeca. Nel comparto food & beverage, a IEG fanno riferimento manifestazioni come SIGEP World, dedicata alle filiere di gelateria, pasticceria, panificazione, caffè e pizza, Beer & Food Attraction, incentrata su birre, beverage e ristorazione fuori casa, e BBTech Expo, rivolta alle tecnologie e alle attrezzature per la produzione e il confezionamento di bevande. Nel settore turismo e ospitalitàspiccano invece TTG Travel Experience, appuntamento internazionale per gli operatori del turismo, le destinazioni e le imprese della filiera, e InOut, dedicata al mondo dell'hospitality, dell'arredo e delle forniture per hotel e strutture ricettive. A Vicenza, tra le altre manifestazioni, IEG è inoltre protagonista della filiera orafo-gioielliera con Vicenzaoro, salone internazionale che riunisce produttori, brand, designer e operatori della distribuzione, offrendo una panoramica sulle tendenze e sulle novità del settore. Accanto alla manifestazione si svolge T.Gold, dedicata a macchinari, tecnologie e soluzioni per la lavorazione dei metalli preziosi e la produzione di gioielli