Per la prima volta la presentazione di Osterie d’Italia si è svolta senza Carlo Petrini. Il fondatore di Slow Food è stato ricordato alle OGR di Torino, dove è stata presentata la trentasettesima edizione della guida. In un video registrato, Petrini ha proposto di inserire le osterie nel «patrimonio materiale, non immateriale» dell’Unesco. Piero Alciati, ristoratore e amico di lunga data, ha rievocato gli anni in cui giravano insieme per l’Italia. La guida, in libreria dal 21 ottobre, raccoglie 1.952 indirizzi: osterie, agriturismi, enoteche con cucina e ristoranti selezionati da oltre 250 collaboratori. La scelta si basa su quattro criteri rimasti invariati dalla prima edizione del 1990: cucina locale legata al territorio, ingredienti di qualità, prezzi accessibili e accoglienza. Per Carlo Bogliotti, amministratore delegato di Slow Food Editore e responsabile editoriale della guida, il volume è anche uno strumento per conoscere geografia, storia, agricoltura ed economia del Paese. È il senso del sottotitolo, Sussidiario del mangiarbere all’italiana, definizione coniata da Folco Portinari. Tra le novità c’è la collocazione dei 175 Locali Quotidiani - pastifici, gastronomie ed enoteche con cucina - nelle rispettive sezioni regionali. Torna inoltre, in appendice, l’indice Ho voglia di… Lo trovo a…, già presente nella prima edizione. Elenca i piatti e i luoghi in cui cercarli: dalla bagna cauda al fritto misto, fino alla zuppa Valpellinentze.

La guida 2027 delle Osterie d'Italia di Slow Food

Osterie d’Italia 2027, il Piemonte ha più locali recensiti ma la Campania più Chiocciole

Con 169 indirizzi, il Piemonte è la regione con il maggior numero di locali recensiti. Seguono Toscana (158) e Campania (155). Le Chiocciole piemontesi sono 31; la Campania ne ha 34. Nove le nuove insegne in regione: I Bùgianèn ad Asti, El Serniss a Borgiallo, Osteria dei Babi a Canale, L’Ostu del Musinè a Caselette, Osteria della Rosa Rossa a Cherasco, Garibaldi a Cisterna d’Asti, Walser Schtuba a Formazza, Il Mulino della Villa a Landiona e Lo Puy a San Damiano Macra. La Chiocciola va a Da Maurizio, a Cravanzana, e all’Osteria Imperfetta di Guarene. A Torino sono confermati dodici indirizzi nella sezione delle osterie: Andirivieni, Antiche Sere, Consorzio, Fratelli Bruzzone, L’Acino, Le Fanfaron Bistrot, Le Putrelle, Le Ramin-e, Le Vitel Étonné, Parlapà, San Giors e Scannabue. Tra i sette Locali Quotidiani cittadini, l’unico nuovo ingresso è Paltò. Gli altri sono Adelaide!, Barbagusto, Bistronomia D’Amblé, Caffè dell’Orologio, Osteria Nuova e Piattini Caffè e Vini. Per quanto riguarda le chiocciole, la Campania guida la distribuzione regionale con 34 osterie premiate, davanti al Piemonte, che ne conta 31. Emilia-Romagna, Toscana e Puglia si attestano a quota 26, mentre il Veneto ne registra 25 e la Lombardia 23. All’estremo opposto si trova il Molise, con un solo locale riconosciuto.

Cosa sono le Chiocciole Il riconoscimento più importante è la Chiocciola, assegnata alle osterie che si distinguono in modo particolare per ambiente, cucina e accoglienza, in sintonia con i valori di Slow Food. La selezione comprende realtà molto diverse per collocazione geografica e proposta gastronomica, dalle insegne delle città ai locali dei piccoli centri e delle aree montane.

Cosa sono le Chiocciole Il riconoscimento più importante è la Chiocciola, assegnata alle osterie che si distinguono in modo particolare per ambiente, cucina e accoglienza, in sintonia con i valori di Slow Food. La selezione comprende realtà molto diverse per collocazione geografica e proposta gastronomica, dalle insegne delle città ai locali dei piccoli centri e delle aree montane.

Osterie d’Italia 2027, tutti i premi speciali assegnati dalla guida

La presentazione ha assegnato anche i premi speciali. Martina Russi di Radici, a Vico del Gargano, ha ricevuto il riconoscimento Novità dell’anno; Carolina Vio di Ortosteria da Renè, a Bastia di Albenga, quello di Giovane dell’anno “Vittorio Fusari”. Il premio Ostinati è andato a Pino Trimboli della Collinetta di Martone, in Calabria, per il suo impegno contro la criminalità e per l’inserimento lavorativo di ragazzi con disabilità. Tra gli altri premiati: Terra di Ea, a Tortoreto, per l’Interpretazione della cucina regionale; Casa e Ciliegie, a Loro Ciuffenna, per la Dispensa in osteria; Hostaria Viola, a Castiglione delle Stiviere, per il Piatto dell’anno, il tris di paste ripiene. Il premio Vino in osteria è andato ad Alla Ruota, a Negrar di Valpolicella; quello Birra in osteria a Pork’n’Roll, a Roma; Bere Bene alla Taverna Nonna Vera di Latronico. Maria Dadomo Campanini, dell’Osteria Campanini di Busseto, è l’Oste dell’anno. La menzione speciale Fipe è stata assegnata alla Trattoria da Amerigo 1934 di Savigno, presente nella guida dalla prima edizione.

Osterie d’Italia 2027, tutti i premi speciali Novità dell’anno: Martina Russi di Radici, a Vico del Gargano (Foggia).

Martina Russi di Radici, a Vico del Gargano (Foggia). Giovane dell’anno “Vittorio Fusari”: Carolina Vio di Ortosteria da Renè, a Bastia di Albenga (Savona).

Carolina Vio di Ortosteria da Renè, a Bastia di Albenga (Savona). Premio Ostinati: Pino Trimboli della Collinetta di Martone (Reggio Calabria), per l’impegno contro la criminalità e a favore dell’inserimento lavorativo di ragazzi con disabilità.

Pino Trimboli della Collinetta di Martone (Reggio Calabria), per l’impegno contro la criminalità e a favore dell’inserimento lavorativo di ragazzi con disabilità. Interpretazione della cucina regionale: Terra di Ea, a Tortoreto (Teramo).

Terra di Ea, a Tortoreto (Teramo). Dispensa in osteria: Casa e Ciliegie, a Loro Ciuffenna (Arezzo).

Casa e Ciliegie, a Loro Ciuffenna (Arezzo). Piatto dell’anno: il tris di paste ripiene di Hostaria Viola, a Castiglione delle Stiviere (Mantova).

il tris di paste ripiene di Hostaria Viola, a Castiglione delle Stiviere (Mantova). Vino in osteria: Alla Ruota, a Negrar di Valpolicella (Verona).

Alla Ruota, a Negrar di Valpolicella (Verona). Birra in osteria: Pork’n’Roll, a Roma.

Pork’n’Roll, a Roma. Bere Bene: Taverna Nonna Vera, a Latronico (Potenza).

Taverna Nonna Vera, a Latronico (Potenza). Oste dell’anno: Maria Dadomo Campanini, dell’Osteria Campanini di Busseto (Parma).

Maria Dadomo Campanini, dell’Osteria Campanini di Busseto (Parma). Menzione speciale FIPE: Trattoria da Amerigo 1934, a Savigno, nel comune di Valsamoggia (Bologna), presente nella guida dalla prima edizione.

Osterie d’Italia 2027, tutti i premi speciali Novità dell’anno: Martina Russi di Radici, a Vico del Gargano (Foggia). Giovane dell’anno “Vittorio Fusari”: Carolina Vio di Ortosteria da Renè, a Bastia di Albenga (Savona). Premio Ostinati: Pino Trimboli della Collinetta di Martone (Reggio Calabria), per l’impegno contro la criminalità e a favore dell’inserimento lavorativo di ragazzi con disabilità. Interpretazione della cucina regionale: Terra di Ea, a Tortoreto (Teramo). Dispensa in osteria: Casa e Ciliegie, a Loro Ciuffenna (Arezzo). Piatto dell’anno: il tris di paste ripiene di Hostaria Viola, a Castiglione delle Stiviere (Mantova). Vino in osteria: Alla Ruota, a Negrar di Valpolicella (Verona). Birra in osteria: Pork’n’Roll, a Roma. Bere Bene: Taverna Nonna Vera, a Latronico (Potenza). Oste dell’anno: Maria Dadomo Campanini, dell’Osteria Campanini di Busseto (Parma). Menzione speciale FIPE: Trattoria da Amerigo 1934, a Savigno, nel comune di Valsamoggia (Bologna), presente nella guida dalla prima edizione.

Ristorazione, costi e lavoro: le sfide indicate da Slow Food

Nel suo intervento, la presidente di Slow Food Italia Barbara Nappini ha richiamato le difficoltà del settore: l’aumento dei costi delle materie prime e dell’energia, le condizioni di lavoro e la necessità di rendere la ristorazione più attrattiva per le nuove generazioni. Chiara Cauda, direttrice editoriale di Slow Food Editore, ha ricordato il ruolo degli osti e delle ostesse: «I veri autori di questa guida sono innanzitutto gli osti e le ostesse».

Le Chiocciole di Osterie d’Italia 2027, regione per regione

Valle d’Aosta | 3 Chiocciole

La Brasserie du Bon Bec - Cogne (Ao)

Lou Ressignon - Cogne (Ao)

Al Maniero - Issogne (Ao)

Piemonte | 31 Chiocciole

Osteria dell’Arco - Alba (Cn)

’L Bunet - Bergolo (Cn)

Locanda dell’Olmo - Bosco Marengo (Al)

Battaglino - Bra (Cn)

Boccondivino - Bra (Cn)

Fuorimano - Busca (Cn)

Reis Cibo Libero di Montagna - Busca (Cn)

Il Moro - CapriAta d’Orba (Al)

Cacciatori - CarTosio (Al)

Madonna della Neve - Cessole (At)

La Torre - Cherasco (Cn)

Locanda dell’Arco - Cissone (Cn)

Ristorante Da Maurizio - Cravanzana (Cn)

La Speranza - Farigliano (Cn)

Osteria Imperfetta - Guarene (Cn)

Locanda Fontanazza - La Morra (Cn)

Lou Pitavin - Marmora (Cn)

Repubblica di Perno - Monforte d’Alba (Cn)

Belvedere Roero - Monteu Roero (Cn)

Cantina dei Cacciatori - Monteu Roero (Cn)

Da Vittorio - Nucetto (Cn)

Corona di Ferro - Saluzzo (Cn)

Osteria della Pace - Sambuco (Cn)

Del Belbo da Bardon - San Marzano Oliveto (At)

La Coccinella - Serravalle Langhe (Cn)

Impero - Sizzano (No)

Antiche Sere - Torino

Consorzio - Torino

Scannabue - Torino

Osteria dell’Unione - Treiso (Cn)

Locanda del Falco - Valdieri (Cn)

Liguria | 12 Chiocciole

Ortosteria Renè - Albenga (Sv)

Cian de Bià - Badalucco (Im)

Mse Tutta - Calizzano (Sv)

Caccia C’a Bugge - Campo Ligure (Ge)

A Viassa - Dolceacqua (Im)

Dalla Padella Alla Brace - Imperia

Raieü - Lavagna (Ge)

Ligagin - Lumarzo (Ge)

Da Fiorella - Luni (Sp)

Baccicin du Caru - Mele (Ge)

La Brinca - Ne (Ge)

U Giancu - Rapallo (Ge)

Lombardia | 23 Chiocciole

Visconti - Ambivere (Bg)

El Licinsì - Brescia

La Piana - Carate Brianza (Mb)

Stazione - Castel d’Ario (Mn)

Hostaria Viola - Castiglione delle Stiviere (Mn)

Tamì - Collio (Bs)

Il Gabbiano - Corte de’ Cortesi con Cignone (Cr)

Ristorobie - Cusio (Bg)

Aquila d’Oro - Dosso del Liro (Co)

Da Sapì - Esine (Bs)

Antica Trattoria del Gallo - Gaggiano (Mi)

Trattoria delle Miniere - Lenna (Bg)

Al Resù - Lozio (Bs)

Sali e Tabacchi - Mandello del Lario (Lc)

Trattoria del Nuovo Macello - Milano

Trattoria Masuelli San Marco - Milano

Prato Gaio - Montecalvo Versiggia (Pv)

Guallina - Mortara (Pv)

Trattoria dell’Alba - Piadena Drizzona (Cr)

Osteria del Miglio 2.10 - Pieve San Giacomo (Cr)

Via Vai - Ripalta Cremasca (Cr)

Osteria del Campanile - Torrazza Coste (Pv)

Buscone - Varzi (Pv)

Trentino-Alto Adige | 16 Chiocciole

Maso Palù - Brentonico (Tn)

Maso Santa Romina - Canal San Bovo (Tn)

Locanda delle Tre Chiavi - Isera (Tn)

Boivin - Levico Terme (Tn)

Osteria 17 - Pergine Valsugana (TN)

Osteria Storica Morelli - Pergine Valsugana (Tn)

Nerina - Romeno (Tn)

Ciasa dò Parè - Soraga (Tn)

Kürbishof - Anterivo-Altrei (Bz)

Oberraut - Brunico-Bruneck (Bz)

Drumlerhof - Campo Tures-Sand in Taufers (Bz)

Alter Fausthof - Fiè Allo Sciliar Voels am Schlern (Bz)

Pitzock - Funes-Villnöss (Bz)

Lerchner’s in Runggen - San Lorenzo di Sebato (Bz)

Lamm Mitterwirt - San Martino in Passiria Sankt Martin in Passeier (Bz)

Waldruhe - Sesto-Sexten (Bz)

Veneto | 25 Chiocciole

Laita La Contrada del Gusto - Altissimo (Vi)

Zamboni - Arcugnano (Vi)

Alle Codole - Canale d’Agordo (Bl)

PironeTomosca - Castelfranco Veneto (Tv)

Osteria dal Pupi - Cavallino-Treporti (Ve)

La Muda di San Boldo - Cison di Valmarino (Tv)

La Capr’Allegra - Gallio (Vi)

Locanda Aurilia - Loreggia (Pd)

Al Ponte - Lusia (Ro)

Madonnetta - Marostica (Vi)

Il Sogno - Mirano (Ve)

Alla Ruota - Negrar di Valpolicella (Vr)

Da Paeto - Pianiga (Ve)

Arcadia - Porto Tolle (Ro)

Al Forno - Refrontolo (Tv)

Da Giovanni - San Donà di Piave (Ve)

Enoteca della Valpolicella - San Pietro in Cariano (Vr)

Antica Trattoria al Bosco - Saonara (Pd)

Ljetzan - Selva di Progno (Vr)

San Siro - Seren del Grappa (Bl)

Da Doro - Solagna (Vi)

La Pergola - Trevenzuolo (Vr)

Isetta - Val Liona (Vi)

Osteria Bertoliana - Vicenza

Il Capriolino - Vodo di Cadore (Bl)

Friuli Venezia Giulia | 11 Chiocciole

La Vallata - Barcis (Pn)

Borgo Poscolle - Cavazzo Carnico (Ud)

Rosenbar - Gorizia

La Stella - Meduno (Pn)

Ivana & Secondo - Pinzano al Tagliamento (Pn)

Allo Storione - Prata di Pordenone (Pn)

Devetak - Savogna d’Isonzo-Sovodnje ob Soci (Go)

Da Alvise - Sutrio (Ud)

Antica Trattoria Menarosti - Trieste

Antica Trattoria Suban - Trieste

Stella d’Oro - Verzegnis (Ud)

Emilia-Romagna | 26 Chiocciole

Trattoria di Via Serra - Bologna

La Lanterna di Diogene - Bomporto (Mo)

Campanini - Busseto (Pr)

Locanda Mariella - Calestano (Pr)

Badessa - Casalgrande (Re)

Da Faccini - Castell’Arquato (Pc)

La Baita - Faenza (Ra)

Da Noemi - Ferrara

Entrà - Finale Emilia (Mo)

La Campanara - Galeata (Fc)

Antica Locanda del Falco - Gazzola (Pc)

La Longarola - Lesignano de’ Bagni (Pr)

La Vecchia Scuola - Montese (Mo)

Antica Trattoria Cattivelli - Monticelli d’Ongina (Pc)

Osteria di Rubbiara - Nonantola (Mo)

Ostreria Pavesi - Podenzano (Pc)

Arrogant Pub - Reggio nell’Emilia

Caffè Grande - Rivergaro (Pc)

Osteria dei Frati - Roncofreddo (Fc)

Ossteria! - Savignano sul Rubicone (Fc)

Amerigo dAl 1934 - Valsamoggia (Bo)

La Zaira - Valsamoggia (Bo)

Trattoria del Borgo - Valsamoggia (Bo)

Antica Trattoria Carra - Varano Melegari (Pr)

Il Cantacucco - Zocca (Mo)

La Roverella - Zola Predosa (Bo)

Toscana | 26 Chiocciole

Il Nonno Cianco - Abetone Cutigliano (Pt)

Da Alberto - Barberino di Mugello (Fi)

La Taverna di Vagliagli - Castelnuovo Berardenga (Si)

Il Grillo è Buoncantore - Chiusi (Si)

La Solita Zuppa - Chiusi (Si)

Bel Mi’ Colle - Colle di Val d’Elsa (Si)

Osteria del Teatro - Cortona (Ar)

Enoteca Spontanea - Firenze

Osteria dell’Enoteca - Firenze

La Burlanda - Fosdinovo (Ms)

Oste Scuro - Grosseto

Summertime - Isola d’Elba-Capoliveri (Li)

Azzighe-Osteria a Metà - Livorno

Casa e Ciliegie - Loro Ciuffenna (Ar)

Il Mecenate - Lucca

Locanda Agricola Posapiano - Montecarlo (Lu)

La Ciottolona - Montieri (Gr)

Il Libridinoso - Murlo (Si)

L’Oste Dispensa - Orbetello (Gr)

Peposo - Pietrasanta (Lu)

La Bottegaia - Pistoia

La Tana degli Orsi - Pratovecchio Stia (Ar)

I’ Ciocio - Suvereto (Li)

Il Conte Matto - Trequanda (Si)

Buonumore - Viareggio (Lu)

Antica Porta di Levante - Vicchio (Fi)

Umbria | 10 Chiocciole

Osteria dello Sportello - Arrone (Tr)

L’Acquario - Castiglione del Lago (Pg)

La Miniera di Galparino - Città di Castello (Pg)

Tipico Osteria dei Sensi - Montone (Pg)

Antica Cantina - Orvieto (Tr)

La Palomba - Orvieto (Tr)

I Birbi - Perugia

Stella - Perugia

La Cantina di Spello - Spello (Pg)

Il Capanno - Spoleto (Pg)

Lillero - Terni

Marche | 10 Chiocciole

Sot’aj Archi - Ancona

Osteria del Castello - Arquata del Tronto (Ap)

Agra Mater - Colmurano (Mc)

Osteria San Biagio - Fabriano (An)

Trattoria da Giamburesti - Fano (Pu)

El Mascaron - Fermignano (Pu)

Salicornia - Pesaro

Da Rita - San Benedetto del Tronto (Ap)

Mercato Trattoria Pop - Senigallia (An)

Vino e Cibo - Senigallia (An)

Lazio | 23 Chiocciole

Nu’ Trattoria Italiana dAl 1960 - Acuto (Fr)

Iotto - Campagnano di Roma (Rm)

Lo Stuzzichino - Campodimele (LT)

Il Calice e la Stella - Canepina (Vt)

Trattoria del Cimino - Caprarola (Vt)

Locanda del Ditirambo - Castro dei Volsci (Fr)

La Piazzetta del Sole - Farnese (Vt)

’Na Fojetta - Frascati (Rm)

Sora Maria e Arcangelo - Olevano Romano (Rm)

Osteria del Vicolo Fatato - Piglio (Fr)

Da Armando Al Pantheon - Roma

Da Cesare - Roma

Da Cesare Al Pellegrino - Roma

Grappolo d’Oro - Roma

Isotta - Roma

Menabò Vino e Cucina - Roma

Pennestri - Roma

Pro Loco CenTocelle - Roma

Santo Palato - Roma

Trecca-Roma - Roma

Buccia - Sabaudia (LT)

Li Somari Trattoria Fuori Porta - Tivoli (Rm)

Il Casaletto - Viterbo

Abruzzo | 11 Chiocciole

Pervoglia - Castellalto (Te)

Zenobi - Colonnella (Te)

La Grotta dei Raselli - Guardiagrele (CH)

La Bilancia - Loreto Aprutino (Pe)

Taverna de li Caldora - Pacentro (Aq)

Taverna 58 - Pescara

Font’Artana - Picciano (Pe)

Bacucco d’Oro - Pineto (Te)

Vecchia Marina - Roseto degli Abruzzi (Te)

Clemente - Sulmona (Aq)

Terra di Ea - Tortoreto (Te)

Molise | 1 Chiocciola

La Grotta da Concetta - Campobasso

Puglia | 26 Chiocciole

Le Macare - Alezio (Le)

Antichi Sapori - Andria

Antica Osteria La Sciabica - Brindisi

Casale Ferrovia - Carovigno (Br)

Cibus - Ceglie Messapica (Br)

’U Vulesce - Cerignola (Fg)

La Bottega dell’Allegria - Corato (Ba)

La Cuccagna - Crispiano (Ta)

Piccola Osteria Km Zero - Foggia

Terra Arsa - Foggia

La Luna nel Pozzo - Grottaglie (Ta)

63 Osteria Contemporanea - Lecce

Le Zie-Cucina Casareccia - Lecce

Riontino dal 1964 - Margherita di Savoia (Bt)

La Locanda del Maniscalco - Mattinata (Fg)

Masseria Barbera - Minervino Murge (Bt)

L’Antica Locanda - Noci (BA)

Peppe Zullo - Orsara di Puglia (Fg)

La Piazza - Poggiardo (Le)

Botteghe Antiche - Putignano (BA)

La Fossa del Grano - San Severo (Fg)

La Locanda di Nonna Mena - San ViTo dei Normanni (Br)

XFood - San ViTo dei Normanni (Br)

Ristò dei Fratelli Pesce - Taranto

Frangipane - Trani

Taverna del Porto - Tricase (Le)

Campania | 34 Chiocciole

Due Nani - Ariano Irpino (Av)

La Pignata - Ariano Irpino (Av)

Valleverde Zi’ Pasqualina - Atripalda (Av)

’A Luna Rossa - Bellona (Ce)

La Corte dei Filangieri - Candida (Av)

Tre Sorelle - Casal Velino (Sa)

Gli Scacchi - Caserta

La Buca dei Ladroni - Ceppaloni (Bn)

Viva lo Re - Ercolano (Na)

Fontana Madonna - Frigento (Av)

La Pergola - Gesualdo (Av)

Fenesta Verde - Giugliano in Campania (Na)

Il Focolare - Isola d’Ischia-Barano (Na)

La Torre One Fire - Massa Lubrense (Na)

Lo Stuzzichino - Massa Lubrense (Na)

Antica Trattoria Di Pietro - Melito Irpino (Av)

I Santi - Mercogliano (Av)

Esperia Osteria Flegrea - Monte di Procida (Na)

Da Donato - Napoli

La Chitarra - Napoli

Taverna a Santa Chiara - Napoli

O’ Ca Bistrò - Nocera Inferiore (Sa)

Famiglia Principe 1968 - Nocera Superiore (Sa)

Perbacco - Pisciotta (Sa)

Abraxas - Pozzuoli (Na)

La Ripa - Rocca San Felice (Av)

La Locanda della Luna - San Giorgio del Sannio (Bn)

’E Curti - Sant’Anastasia (Na)

’O Romano - Sarno (Sa)

Osteria dei Briganti - Scampitella (Av)

La Lanterna - Somma Vesuviana (Na)

Hosteria Le Gourmet - Sperone (Av)

Da Addolorata - Torre Orsaia (Sa)

La Piazzetta - Valle dell’Angelo (Sa)

Basilicata | 5 Chiocciole

Gagliardi - Avigliano (Pz)

La Taverna Lucana - Castelluccio Superiore (Pz)

Al Becco della Civetta - Castelmezzano (Pz)

Taverna Nonna Vera - Latronico (Pz)

Da Peppe - Rotonda (Pz)

Calabria | 12 Chiocciole

Il Tipico Calabrese - Cardeto (Rc)

A Casalura - Cirò Marina (Kr)

Le Muraglie - Conflenti (Cz)

La Taverna dei Briganti - Cotronei (Kr)

Il Ritrovo dei Picari - Grotteria (Rc)

Costantino - Maida (Cz)

La Collinetta - Martone (Rc)

Calabrialcubo - Nocera Terinese (Cz)

La Rondinella - Scalea (CS)

Il Vecchio Castagno - Serrastretta (Cz)

U Ricriju - Siderno (Rc)

Zio Salvatore - Siderno (Rc)

Sicilia | 19 Chiocciole

Ginger People&Food - Agrigento

Nangalarruni - Castelbuono (Pa)

Mé Cumpari Turiddu - Catania

Le Macine - Isole Eolie-Lipari (Me)

Oasi Osteria del Mare - Licata (Ag)

Casa & Putia - Messina

4 Archi - Milo (Ct)

Andrea - Palazzolo Acreide (Sr)

Lo Scrigno dei Sapori - Palazzolo Acreide (Sr)

Trattoria del Gallo - Palazzolo Acreide (Sr)

Corona Trattoria - Palermo

Arrhais - Pollina (Pa)

Fattoria Borrello-Osteria del Maiale Nero - Raccuja (Me)

San Giorgio e il Drago - Randazzo (Ct)

U Sulicce’nti - Rosolini (Sr)

Fratelli Borrello - Sinagra (Me)

Latteria Mamma Iabica - Siracusa

Cantina Siciliana - Trapani

Caupona Taverna di Sicilia - Trapani

Sardegna | 10 Chiocciole