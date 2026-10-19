SLOW FOOD
Osterie d'Italia 2027: Piemonte in testa per locali recensiti, Campania per Chiocciole
La trentasettesima edizione della guida Slow Food segnala 1.952 indirizzi in Italia. In Piemonte sono 169, mentre è la Campania ad avere il maggior numero di chiocciole (34). In libreria dal 21 ottobre
Indice
- 1Osterie d’Italia 2027, il Piemonte ha più locali recensiti ma la Campania più Chiocciole
- 2Cosa sono le Chiocciole
- 3Osterie d’Italia 2027, tutti i premi speciali assegnati dalla guida
- 4Osterie d’Italia 2027, tutti i premi speciali
- 5Ristorazione, costi e lavoro: le sfide indicate da Slow Food
- 6Le Chiocciole di Osterie d’Italia 2027, regione per regione
- 6.1Valle d’Aosta | 3 Chiocciole
- 6.2Piemonte | 31 Chiocciole
- 6.3Liguria | 12 Chiocciole
- 6.4Lombardia | 23 Chiocciole
- 6.5Trentino-Alto Adige | 16 Chiocciole
- 6.6Veneto | 25 Chiocciole
- 6.7Friuli Venezia Giulia | 11 Chiocciole
- 6.8Emilia-Romagna | 26 Chiocciole
- 6.9Toscana | 26 Chiocciole
- 6.10Umbria | 10 Chiocciole
- 6.11Marche | 10 Chiocciole
- 6.12Lazio | 23 Chiocciole
- 6.13Abruzzo | 11 Chiocciole
- 6.14Molise | 1 Chiocciola
- 6.15Puglia | 26 Chiocciole
- 6.16Campania | 34 Chiocciole
- 6.17Basilicata | 5 Chiocciole
- 6.18Calabria | 12 Chiocciole
- 6.19Sicilia | 19 Chiocciole
- 6.20Sardegna | 10 Chiocciole
Per la prima volta la presentazione di Osterie d’Italia si è svolta senza Carlo Petrini. Il fondatore di Slow Food è stato ricordato alle OGR di Torino, dove è stata presentata la trentasettesima edizione della guida. In un video registrato, Petrini ha proposto di inserire le osterie nel «patrimonio materiale, non immateriale» dell’Unesco. Piero Alciati, ristoratore e amico di lunga data, ha rievocato gli anni in cui giravano insieme per l’Italia. La guida, in libreria dal 21 ottobre, raccoglie 1.952 indirizzi: osterie, agriturismi, enoteche con cucina e ristoranti selezionati da oltre 250 collaboratori. La scelta si basa su quattro criteri rimasti invariati dalla prima edizione del 1990: cucina locale legata al territorio, ingredienti di qualità, prezzi accessibili e accoglienza. Per Carlo Bogliotti, amministratore delegato di Slow Food Editore e responsabile editoriale della guida, il volume è anche uno strumento per conoscere geografia, storia, agricoltura ed economia del Paese. È il senso del sottotitolo, Sussidiario del mangiarbere all’italiana, definizione coniata da Folco Portinari. Tra le novità c’è la collocazione dei 175 Locali Quotidiani - pastifici, gastronomie ed enoteche con cucina - nelle rispettive sezioni regionali. Torna inoltre, in appendice, l’indice Ho voglia di… Lo trovo a…, già presente nella prima edizione. Elenca i piatti e i luoghi in cui cercarli: dalla bagna cauda al fritto misto, fino alla zuppa Valpellinentze.
Osterie d’Italia 2027, il Piemonte ha più locali recensiti ma la Campania più Chiocciole
Con 169 indirizzi, il Piemonte è la regione con il maggior numero di locali recensiti. Seguono Toscana (158) e Campania (155). Le Chiocciole piemontesi sono 31; la Campania ne ha 34. Nove le nuove insegne in regione: I Bùgianèn ad Asti, El Serniss a Borgiallo, Osteria dei Babi a Canale, L’Ostu del Musinè a Caselette, Osteria della Rosa Rossa a Cherasco, Garibaldi a Cisterna d’Asti, Walser Schtuba a Formazza, Il Mulino della Villa a Landiona e Lo Puy a San Damiano Macra. La Chiocciola va a Da Maurizio, a Cravanzana, e all’Osteria Imperfetta di Guarene. A Torino sono confermati dodici indirizzi nella sezione delle osterie: Andirivieni, Antiche Sere, Consorzio, Fratelli Bruzzone, L’Acino, Le Fanfaron Bistrot, Le Putrelle, Le Ramin-e, Le Vitel Étonné, Parlapà, San Giors e Scannabue. Tra i sette Locali Quotidiani cittadini, l’unico nuovo ingresso è Paltò. Gli altri sono Adelaide!, Barbagusto, Bistronomia D’Amblé, Caffè dell’Orologio, Osteria Nuova e Piattini Caffè e Vini. Per quanto riguarda le chiocciole, la Campania guida la distribuzione regionale con 34 osterie premiate, davanti al Piemonte, che ne conta 31. Emilia-Romagna, Toscana e Puglia si attestano a quota 26, mentre il Veneto ne registra 25 e la Lombardia 23. All’estremo opposto si trova il Molise, con un solo locale riconosciuto.
Cosa sono le Chiocciole
Il riconoscimento più importante è la Chiocciola, assegnata alle osterie che si distinguono in modo particolare per ambiente, cucina e accoglienza, in sintonia con i valori di Slow Food. La selezione comprende realtà molto diverse per collocazione geografica e proposta gastronomica, dalle insegne delle città ai locali dei piccoli centri e delle aree montane.
Osterie d’Italia 2027, tutti i premi speciali assegnati dalla guida
La presentazione ha assegnato anche i premi speciali. Martina Russi di Radici, a Vico del Gargano, ha ricevuto il riconoscimento Novità dell’anno; Carolina Vio di Ortosteria da Renè, a Bastia di Albenga, quello di Giovane dell’anno “Vittorio Fusari”. Il premio Ostinati è andato a Pino Trimboli della Collinetta di Martone, in Calabria, per il suo impegno contro la criminalità e per l’inserimento lavorativo di ragazzi con disabilità. Tra gli altri premiati: Terra di Ea, a Tortoreto, per l’Interpretazione della cucina regionale; Casa e Ciliegie, a Loro Ciuffenna, per la Dispensa in osteria; Hostaria Viola, a Castiglione delle Stiviere, per il Piatto dell’anno, il tris di paste ripiene. Il premio Vino in osteria è andato ad Alla Ruota, a Negrar di Valpolicella; quello Birra in osteria a Pork’n’Roll, a Roma; Bere Bene alla Taverna Nonna Vera di Latronico. Maria Dadomo Campanini, dell’Osteria Campanini di Busseto, è l’Oste dell’anno. La menzione speciale Fipe è stata assegnata alla Trattoria da Amerigo 1934 di Savigno, presente nella guida dalla prima edizione.
Osterie d’Italia 2027, tutti i premi speciali
- Novità dell’anno: Martina Russi di Radici, a Vico del Gargano (Foggia).
- Giovane dell’anno “Vittorio Fusari”: Carolina Vio di Ortosteria da Renè, a Bastia di Albenga (Savona).
- Premio Ostinati: Pino Trimboli della Collinetta di Martone (Reggio Calabria), per l’impegno contro la criminalità e a favore dell’inserimento lavorativo di ragazzi con disabilità.
- Interpretazione della cucina regionale: Terra di Ea, a Tortoreto (Teramo).
- Dispensa in osteria: Casa e Ciliegie, a Loro Ciuffenna (Arezzo).
- Piatto dell’anno: il tris di paste ripiene di Hostaria Viola, a Castiglione delle Stiviere (Mantova).
- Vino in osteria: Alla Ruota, a Negrar di Valpolicella (Verona).
- Birra in osteria: Pork’n’Roll, a Roma.
- Bere Bene: Taverna Nonna Vera, a Latronico (Potenza).
- Oste dell’anno: Maria Dadomo Campanini, dell’Osteria Campanini di Busseto (Parma).
- Menzione speciale FIPE: Trattoria da Amerigo 1934, a Savigno, nel comune di Valsamoggia (Bologna), presente nella guida dalla prima edizione.
Ristorazione, costi e lavoro: le sfide indicate da Slow Food
Nel suo intervento, la presidente di Slow Food Italia Barbara Nappini ha richiamato le difficoltà del settore: l’aumento dei costi delle materie prime e dell’energia, le condizioni di lavoro e la necessità di rendere la ristorazione più attrattiva per le nuove generazioni. Chiara Cauda, direttrice editoriale di Slow Food Editore, ha ricordato il ruolo degli osti e delle ostesse: «I veri autori di questa guida sono innanzitutto gli osti e le ostesse».
Leggi anche
Le Chiocciole di Osterie d’Italia 2027, regione per regione
Valle d’Aosta | 3 Chiocciole
- La Brasserie du Bon Bec - Cogne (Ao)
- Lou Ressignon - Cogne (Ao)
- Al Maniero - Issogne (Ao)
Piemonte | 31 Chiocciole
- Osteria dell’Arco - Alba (Cn)
- ’L Bunet - Bergolo (Cn)
- Locanda dell’Olmo - Bosco Marengo (Al)
- Battaglino - Bra (Cn)
- Boccondivino - Bra (Cn)
- Fuorimano - Busca (Cn)
- Reis Cibo Libero di Montagna - Busca (Cn)
- Il Moro - CapriAta d’Orba (Al)
- Cacciatori - CarTosio (Al)
- Madonna della Neve - Cessole (At)
- La Torre - Cherasco (Cn)
- Locanda dell’Arco - Cissone (Cn)
- Ristorante Da Maurizio - Cravanzana (Cn)
- La Speranza - Farigliano (Cn)
- Osteria Imperfetta - Guarene (Cn)
- Locanda Fontanazza - La Morra (Cn)
- Lou Pitavin - Marmora (Cn)
- Repubblica di Perno - Monforte d’Alba (Cn)
- Belvedere Roero - Monteu Roero (Cn)
- Cantina dei Cacciatori - Monteu Roero (Cn)
- Da Vittorio - Nucetto (Cn)
- Corona di Ferro - Saluzzo (Cn)
- Osteria della Pace - Sambuco (Cn)
- Del Belbo da Bardon - San Marzano Oliveto (At)
- La Coccinella - Serravalle Langhe (Cn)
- Impero - Sizzano (No)
- Antiche Sere - Torino
- Consorzio - Torino
- Scannabue - Torino
- Osteria dell’Unione - Treiso (Cn)
- Locanda del Falco - Valdieri (Cn)
Liguria | 12 Chiocciole
- Ortosteria Renè - Albenga (Sv)
- Cian de Bià - Badalucco (Im)
- Mse Tutta - Calizzano (Sv)
- Caccia C’a Bugge - Campo Ligure (Ge)
- A Viassa - Dolceacqua (Im)
- Dalla Padella Alla Brace - Imperia
- Raieü - Lavagna (Ge)
- Ligagin - Lumarzo (Ge)
- Da Fiorella - Luni (Sp)
- Baccicin du Caru - Mele (Ge)
- La Brinca - Ne (Ge)
- U Giancu - Rapallo (Ge)
Lombardia | 23 Chiocciole
- Visconti - Ambivere (Bg)
- El Licinsì - Brescia
- La Piana - Carate Brianza (Mb)
- Stazione - Castel d’Ario (Mn)
- Hostaria Viola - Castiglione delle Stiviere (Mn)
- Tamì - Collio (Bs)
- Il Gabbiano - Corte de’ Cortesi con Cignone (Cr)
- Ristorobie - Cusio (Bg)
- Aquila d’Oro - Dosso del Liro (Co)
- Da Sapì - Esine (Bs)
- Antica Trattoria del Gallo - Gaggiano (Mi)
- Trattoria delle Miniere - Lenna (Bg)
- Al Resù - Lozio (Bs)
- Sali e Tabacchi - Mandello del Lario (Lc)
- Trattoria del Nuovo Macello - Milano
- Trattoria Masuelli San Marco - Milano
- Prato Gaio - Montecalvo Versiggia (Pv)
- Guallina - Mortara (Pv)
- Trattoria dell’Alba - Piadena Drizzona (Cr)
- Osteria del Miglio 2.10 - Pieve San Giacomo (Cr)
- Via Vai - Ripalta Cremasca (Cr)
- Osteria del Campanile - Torrazza Coste (Pv)
- Buscone - Varzi (Pv)
Trentino-Alto Adige | 16 Chiocciole
- Maso Palù - Brentonico (Tn)
- Maso Santa Romina - Canal San Bovo (Tn)
- Locanda delle Tre Chiavi - Isera (Tn)
- Boivin - Levico Terme (Tn)
- Osteria 17 - Pergine Valsugana (TN)
- Osteria Storica Morelli - Pergine Valsugana (Tn)
- Nerina - Romeno (Tn)
- Ciasa dò Parè - Soraga (Tn)
- Kürbishof - Anterivo-Altrei (Bz)
- Oberraut - Brunico-Bruneck (Bz)
- Drumlerhof - Campo Tures-Sand in Taufers (Bz)
- Alter Fausthof - Fiè Allo Sciliar Voels am Schlern (Bz)
- Pitzock - Funes-Villnöss (Bz)
- Lerchner’s in Runggen - San Lorenzo di Sebato (Bz)
- Lamm Mitterwirt - San Martino in Passiria Sankt Martin in Passeier (Bz)
- Waldruhe - Sesto-Sexten (Bz)
Veneto | 25 Chiocciole
- Laita La Contrada del Gusto - Altissimo (Vi)
- Zamboni - Arcugnano (Vi)
- Alle Codole - Canale d’Agordo (Bl)
- PironeTomosca - Castelfranco Veneto (Tv)
- Osteria dal Pupi - Cavallino-Treporti (Ve)
- La Muda di San Boldo - Cison di Valmarino (Tv)
- La Capr’Allegra - Gallio (Vi)
- Locanda Aurilia - Loreggia (Pd)
- Al Ponte - Lusia (Ro)
- Madonnetta - Marostica (Vi)
- Il Sogno - Mirano (Ve)
- Alla Ruota - Negrar di Valpolicella (Vr)
- Da Paeto - Pianiga (Ve)
- Arcadia - Porto Tolle (Ro)
- Al Forno - Refrontolo (Tv)
- Da Giovanni - San Donà di Piave (Ve)
- Enoteca della Valpolicella - San Pietro in Cariano (Vr)
- Antica Trattoria al Bosco - Saonara (Pd)
- Ljetzan - Selva di Progno (Vr)
- San Siro - Seren del Grappa (Bl)
- Da Doro - Solagna (Vi)
- La Pergola - Trevenzuolo (Vr)
- Isetta - Val Liona (Vi)
- Osteria Bertoliana - Vicenza
- Il Capriolino - Vodo di Cadore (Bl)
Friuli Venezia Giulia | 11 Chiocciole
- La Vallata - Barcis (Pn)
- Borgo Poscolle - Cavazzo Carnico (Ud)
- Rosenbar - Gorizia
- La Stella - Meduno (Pn)
- Ivana & Secondo - Pinzano al Tagliamento (Pn)
- Allo Storione - Prata di Pordenone (Pn)
- Devetak - Savogna d’Isonzo-Sovodnje ob Soci (Go)
- Da Alvise - Sutrio (Ud)
- Antica Trattoria Menarosti - Trieste
- Antica Trattoria Suban - Trieste
- Stella d’Oro - Verzegnis (Ud)
Emilia-Romagna | 26 Chiocciole
- Trattoria di Via Serra - Bologna
- La Lanterna di Diogene - Bomporto (Mo)
- Campanini - Busseto (Pr)
- Locanda Mariella - Calestano (Pr)
- Badessa - Casalgrande (Re)
- Da Faccini - Castell’Arquato (Pc)
- La Baita - Faenza (Ra)
- Da Noemi - Ferrara
- Entrà - Finale Emilia (Mo)
- La Campanara - Galeata (Fc)
- Antica Locanda del Falco - Gazzola (Pc)
- La Longarola - Lesignano de’ Bagni (Pr)
- La Vecchia Scuola - Montese (Mo)
- Antica Trattoria Cattivelli - Monticelli d’Ongina (Pc)
- Osteria di Rubbiara - Nonantola (Mo)
- Ostreria Pavesi - Podenzano (Pc)
- Arrogant Pub - Reggio nell’Emilia
- Caffè Grande - Rivergaro (Pc)
- Osteria dei Frati - Roncofreddo (Fc)
- Ossteria! - Savignano sul Rubicone (Fc)
- Amerigo dAl 1934 - Valsamoggia (Bo)
- La Zaira - Valsamoggia (Bo)
- Trattoria del Borgo - Valsamoggia (Bo)
- Antica Trattoria Carra - Varano Melegari (Pr)
- Il Cantacucco - Zocca (Mo)
- La Roverella - Zola Predosa (Bo)
Toscana | 26 Chiocciole
- Il Nonno Cianco - Abetone Cutigliano (Pt)
- Da Alberto - Barberino di Mugello (Fi)
- La Taverna di Vagliagli - Castelnuovo Berardenga (Si)
- Il Grillo è Buoncantore - Chiusi (Si)
- La Solita Zuppa - Chiusi (Si)
- Bel Mi’ Colle - Colle di Val d’Elsa (Si)
- Osteria del Teatro - Cortona (Ar)
- Enoteca Spontanea - Firenze
- Osteria dell’Enoteca - Firenze
- La Burlanda - Fosdinovo (Ms)
- Oste Scuro - Grosseto
- Summertime - Isola d’Elba-Capoliveri (Li)
- Azzighe-Osteria a Metà - Livorno
- Casa e Ciliegie - Loro Ciuffenna (Ar)
- Il Mecenate - Lucca
- Locanda Agricola Posapiano - Montecarlo (Lu)
- La Ciottolona - Montieri (Gr)
- Il Libridinoso - Murlo (Si)
- L’Oste Dispensa - Orbetello (Gr)
- Peposo - Pietrasanta (Lu)
- La Bottegaia - Pistoia
- La Tana degli Orsi - Pratovecchio Stia (Ar)
- I’ Ciocio - Suvereto (Li)
- Il Conte Matto - Trequanda (Si)
- Buonumore - Viareggio (Lu)
- Antica Porta di Levante - Vicchio (Fi)
Umbria | 10 Chiocciole
- Osteria dello Sportello - Arrone (Tr)
- L’Acquario - Castiglione del Lago (Pg)
- La Miniera di Galparino - Città di Castello (Pg)
- Tipico Osteria dei Sensi - Montone (Pg)
- Antica Cantina - Orvieto (Tr)
- La Palomba - Orvieto (Tr)
- I Birbi - Perugia
- Stella - Perugia
- La Cantina di Spello - Spello (Pg)
- Il Capanno - Spoleto (Pg)
- Lillero - Terni
Marche | 10 Chiocciole
- Sot’aj Archi - Ancona
- Osteria del Castello - Arquata del Tronto (Ap)
- Agra Mater - Colmurano (Mc)
- Osteria San Biagio - Fabriano (An)
- Trattoria da Giamburesti - Fano (Pu)
- El Mascaron - Fermignano (Pu)
- Salicornia - Pesaro
- Da Rita - San Benedetto del Tronto (Ap)
- Mercato Trattoria Pop - Senigallia (An)
- Vino e Cibo - Senigallia (An)
Lazio | 23 Chiocciole
- Nu’ Trattoria Italiana dAl 1960 - Acuto (Fr)
- Iotto - Campagnano di Roma (Rm)
- Lo Stuzzichino - Campodimele (LT)
- Il Calice e la Stella - Canepina (Vt)
- Trattoria del Cimino - Caprarola (Vt)
- Locanda del Ditirambo - Castro dei Volsci (Fr)
- La Piazzetta del Sole - Farnese (Vt)
- ’Na Fojetta - Frascati (Rm)
- Sora Maria e Arcangelo - Olevano Romano (Rm)
- Osteria del Vicolo Fatato - Piglio (Fr)
- Da Armando Al Pantheon - Roma
- Da Cesare - Roma
- Da Cesare Al Pellegrino - Roma
- Grappolo d’Oro - Roma
- Isotta - Roma
- Menabò Vino e Cucina - Roma
- Pennestri - Roma
- Pro Loco CenTocelle - Roma
- Santo Palato - Roma
- Trecca-Roma - Roma
- Buccia - Sabaudia (LT)
- Li Somari Trattoria Fuori Porta - Tivoli (Rm)
- Il Casaletto - Viterbo
Abruzzo | 11 Chiocciole
- Pervoglia - Castellalto (Te)
- Zenobi - Colonnella (Te)
- La Grotta dei Raselli - Guardiagrele (CH)
- La Bilancia - Loreto Aprutino (Pe)
- Taverna de li Caldora - Pacentro (Aq)
- Taverna 58 - Pescara
- Font’Artana - Picciano (Pe)
- Bacucco d’Oro - Pineto (Te)
- Vecchia Marina - Roseto degli Abruzzi (Te)
- Clemente - Sulmona (Aq)
- Terra di Ea - Tortoreto (Te)
Molise | 1 Chiocciola
- La Grotta da Concetta - Campobasso
Puglia | 26 Chiocciole
- Le Macare - Alezio (Le)
- Antichi Sapori - Andria
- Antica Osteria La Sciabica - Brindisi
- Casale Ferrovia - Carovigno (Br)
- Cibus - Ceglie Messapica (Br)
- ’U Vulesce - Cerignola (Fg)
- La Bottega dell’Allegria - Corato (Ba)
- La Cuccagna - Crispiano (Ta)
- Piccola Osteria Km Zero - Foggia
- Terra Arsa - Foggia
- La Luna nel Pozzo - Grottaglie (Ta)
- 63 Osteria Contemporanea - Lecce
- Le Zie-Cucina Casareccia - Lecce
- Riontino dal 1964 - Margherita di Savoia (Bt)
- La Locanda del Maniscalco - Mattinata (Fg)
- Masseria Barbera - Minervino Murge (Bt)
- L’Antica Locanda - Noci (BA)
- Peppe Zullo - Orsara di Puglia (Fg)
- La Piazza - Poggiardo (Le)
- Botteghe Antiche - Putignano (BA)
- La Fossa del Grano - San Severo (Fg)
- La Locanda di Nonna Mena - San ViTo dei Normanni (Br)
- XFood - San ViTo dei Normanni (Br)
- Ristò dei Fratelli Pesce - Taranto
- Frangipane - Trani
- Taverna del Porto - Tricase (Le)
Campania | 34 Chiocciole
- Due Nani - Ariano Irpino (Av)
- La Pignata - Ariano Irpino (Av)
- Valleverde Zi’ Pasqualina - Atripalda (Av)
- ’A Luna Rossa - Bellona (Ce)
- La Corte dei Filangieri - Candida (Av)
- Tre Sorelle - Casal Velino (Sa)
- Gli Scacchi - Caserta
- La Buca dei Ladroni - Ceppaloni (Bn)
- Viva lo Re - Ercolano (Na)
- Fontana Madonna - Frigento (Av)
- La Pergola - Gesualdo (Av)
- Fenesta Verde - Giugliano in Campania (Na)
- Il Focolare - Isola d’Ischia-Barano (Na)
- La Torre One Fire - Massa Lubrense (Na)
- Lo Stuzzichino - Massa Lubrense (Na)
- Antica Trattoria Di Pietro - Melito Irpino (Av)
- I Santi - Mercogliano (Av)
- Esperia Osteria Flegrea - Monte di Procida (Na)
- Da Donato - Napoli
- La Chitarra - Napoli
- Taverna a Santa Chiara - Napoli
- O’ Ca Bistrò - Nocera Inferiore (Sa)
- Famiglia Principe 1968 - Nocera Superiore (Sa)
- Perbacco - Pisciotta (Sa)
- Abraxas - Pozzuoli (Na)
- La Ripa - Rocca San Felice (Av)
- La Locanda della Luna - San Giorgio del Sannio (Bn)
- ’E Curti - Sant’Anastasia (Na)
- ’O Romano - Sarno (Sa)
- Osteria dei Briganti - Scampitella (Av)
- La Lanterna - Somma Vesuviana (Na)
- Hosteria Le Gourmet - Sperone (Av)
- Da Addolorata - Torre Orsaia (Sa)
- La Piazzetta - Valle dell’Angelo (Sa)
Basilicata | 5 Chiocciole
- Gagliardi - Avigliano (Pz)
- La Taverna Lucana - Castelluccio Superiore (Pz)
- Al Becco della Civetta - Castelmezzano (Pz)
- Taverna Nonna Vera - Latronico (Pz)
- Da Peppe - Rotonda (Pz)
Calabria | 12 Chiocciole
- Il Tipico Calabrese - Cardeto (Rc)
- A Casalura - Cirò Marina (Kr)
- Le Muraglie - Conflenti (Cz)
- La Taverna dei Briganti - Cotronei (Kr)
- Il Ritrovo dei Picari - Grotteria (Rc)
- Costantino - Maida (Cz)
- La Collinetta - Martone (Rc)
- Calabrialcubo - Nocera Terinese (Cz)
- La Rondinella - Scalea (CS)
- Il Vecchio Castagno - Serrastretta (Cz)
- U Ricriju - Siderno (Rc)
- Zio Salvatore - Siderno (Rc)
Sicilia | 19 Chiocciole
- Ginger People&Food - Agrigento
- Nangalarruni - Castelbuono (Pa)
- Mé Cumpari Turiddu - Catania
- Le Macine - Isole Eolie-Lipari (Me)
- Oasi Osteria del Mare - Licata (Ag)
- Casa & Putia - Messina
- 4 Archi - Milo (Ct)
- Andrea - Palazzolo Acreide (Sr)
- Lo Scrigno dei Sapori - Palazzolo Acreide (Sr)
- Trattoria del Gallo - Palazzolo Acreide (Sr)
- Corona Trattoria - Palermo
- Arrhais - Pollina (Pa)
- Fattoria Borrello-Osteria del Maiale Nero - Raccuja (Me)
- San Giorgio e il Drago - Randazzo (Ct)
- U Sulicce’nti - Rosolini (Sr)
- Fratelli Borrello - Sinagra (Me)
- Latteria Mamma Iabica - Siracusa
- Cantina Siciliana - Trapani
- Caupona Taverna di Sicilia - Trapani
Sardegna | 10 Chiocciole
- ChiaroScuro - Cagliari
- Transumanza - Cagliari
- Da Andrea al Cavallera - Isola di San Pietro-Carloforte (Su)
- Su Recreu - Ittiri (Ss)
- Abbamele - Mamoiada (Nu)
- Il Rifugio - Nuoro
- Letizia - Nuxis (Su)
- Ada - San Sperate (Ca)
- Il Vecchio Mulino - Sassari
- La Rosa dei Venti - Sennariolo (Or)