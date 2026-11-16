Un kg di pane di grano tenero costa oggi in media 4,15 euro nelle 10 città italiane monitorate da Altroconsumo - con prezzi che vanno dai 5,16 euro di Padova ai 3,11 euro di Firenze. Una cifra che, rispetto ai 3,15 euro del 2017, corrisponde a un aumento di circa il 32% in 9 anni, anche se il confronto con il 2023 mostra una lieve inversione di tendenza. Le differenze, però, restano marcate da una città all'altra, tanto che per acquistare la stessa quantità di pane si possono spendere oltre 2 euro in più a seconda di dove ci si trova.

Un chilo di pane costa il 32% in più rispetto a 9 anni fa

Quanto costa il pane in Italia: Padova la più cara, Firenze la più economica

A ricostruire l'andamento dei prezzi è, come detto, l'ultima indagine di Altroconsumo, condotta lo scorso ottobre attraverso 933 rilevazioni effettuate in 161 punti vendita, fra supermercati e panetterie tradizionali. La ricerca ha preso in esame 10 città italiane, mettendo a confronto i listini attuali con quelli registrati nelle precedenti rilevazioni. Ne emerge un quadro piuttosto articolato, nel quale i rincari accumulati nell'ultimo decennio convivono con una riduzione dei prezzi medi rispetto a tre anni fa, sebbene quest'ultima non riguardi tutte le città. Guardando anzitutto alla situazione attuale, la città dove il pane costa di più è Padova, con un prezzo medio di 5,16 euro al kg.

Poco distante si colloca Bologna, dove si spendono 5,12 euro, mentre Genova e Milano superano entrambe la soglia dei 4,50 euro. Proprio Milano, che nel 2023 occupava il primo posto nella classifica delle città più care, ha dunque ceduto il primato a Padova. Su livelli inferiori si mantengono invece Roma e Torino, dove il prezzo medio resta sotto i 3,60 euro al kg. Per trovare i prezzi più contenuti bisogna recarsi a Firenze e Napoli, rispettivamente a 3,11 e 3,23 euro al chilo. Il divario con le città in cima alla graduatoria è considerevole, come evidenzia la stessa associazione: «Tra Padova e Firenze ci sono dunque più di 2 euro di differenza per ogni kg, pari al 66% in più». In altre parole, il prezzo medio rilevato nella città veneta supera di circa due terzi quello del capoluogo toscano.

Prezzi del pane in calo del 3,2% dal 2023, ma non in tutte le città

Se si passa dalla fotografia dei listini attuali alla loro evoluzione, il confronto con il 2023 restituisce risultati differenti. Considerando le 9 città presenti in entrambe le rilevazioni, ed escludendo quindi Bologna, inserita per la prima volta nell'indagine del 2026, il prezzo medio del pane è passato da 4,18 a 4,05 euro al chilo, con una diminuzione del 3,2%. Una flessione che, tuttavia, non si è verificata in maniera uniforme. Come sottolinea Altroconsumo, «in più della metà dei casi» i costi sono aumentati rispetto a tre anni fa.

Rispetto al 2023, il prezzo medio del pane è diminuito del 3,2%, ma non ovunque

Più precisamente, in 5 città su 9 il pane è diventato più caro. Gli aumenti maggiori si sono registrati a Palermo, dove il prezzo medio è cresciuto del 10,5%, seguita da Bari con il 7,7% e Napoli con il 5,8%. Sul versante opposto, invece, Firenze ha fatto segnare una riduzione del 24,3%, la più consistente tra quelle rilevate, mentre a Roma il calo è stato del 16% e a Milano del 12,2%. Sono soprattutto queste diminuzioni a spiegare perché la media complessiva sia scesa, nonostante gli aumenti riscontrati nella maggioranza delle città considerate.

Dal 2017 il pane è aumentato ovunque: a Bari rincari del 67%