Per decenni la scena è stata sempre la stessa: ci si siede, arriva il cestino, si strappa un pezzo di pane in attesa del primo. Oggi nello stesso cestino trovano posto una tigella, una lingua di focaccia sottile, due grissini al sesamo e un cracker punteggiato di rosmarino. Nei menu questa famiglia si chiama, con una certa disinvoltura, pane 2.0: tutto ciò che si porta in tavola al posto del pane, all'aperitivo, come entrée o durante il servizio. Che sia una buona idea, o soltanto una moda ben fotografata, lo si capisce meglio guardando cosa c'è dentro l'impasto. Lo racconta anche Ivan Milani, torinese del 1971, passato per il Piano 35 di Torino, per il Pont de Ferr di Milano e per Villa Monty Banks, in Romagna, e oggi alla guida della cucina de L'Olmo, il ristorante-pizzeria del Borgo dei Gatti, a Golferenzo, in Oltrepò Pavese, dove le mani in pasta le mette ogni giorno per dare il pane all’intero borgo.

Chef Ivan Milani, del ristorante L'Olmo, all'interno di Borgo dei Gatti a Golferenzo (Pv)

“Buono come il pane”

La ragione è prima di tutto pratica. Con l'inverno i menu si riempiono di salumi, formaggi, creme e verdure calde, e servono supporti con cui raccoglierli: una focaccia sottile regge un cucchiaio di stracchino meglio di una fetta di pane, una tigella si apre e accoglie il lardo ancora caldo. A questo si aggiungono l'aperitivo, il banchetto, il room service di un albergo, dove contano prodotti rapidi da servire, facili da standardizzare e con scarti quasi nulli. Un grissino o una lingua croccante si fanno in grandi quantità, si conservano bene e si sporcano poco. Non è soltanto estetica: è un modo di far lavorare meglio la sala. Milani non ne fa una questione di ideologia. Per lui il pane è il centro dell'alimentazione occidentale da secoli, e il fascino sta nella sua povertà: «Penso ai formaggi e alla panificazione, che si assomigliano molto: con latte, sale e caglio si fanno centinaia di formaggi; con farina, acqua, lievito e sale hai centinaia di prodotti diversi». Per pane intende tutto ciò che nasce da un impasto cotto e lievitato, dalla focaccia ai grissini, dalle tigelle alle piadine.

La tigella, una delle più diffuse alternative al pane tradizionale

Ma le alternative al pane? Nella ristorazione le principali sono focacce sottili e lingue di suocera, tipiche del Piemonte, con una consistenza a metà tra pane e cracker. Le tigelle o crescentine, originarie dell'Appennino modenese, si farciscono tradizionalmente con lardo, aglio e rosmarino e possono essere servite in formato mini. La piadina romagnola Igp, invece, ha caratteristiche precise di spessore e cottura, legate a un'identità territoriale. I grissini, nati secondo la tradizione a Torino nel 1679, sono oggi oggetto di sperimentazioni con semi, spezie e farine alternative, come quella di farro monococco. Tra i pani sottili si distinguono infine il pane carasau sardo, leggero e conservabile grazie alla doppia cottura, e il chapati indiano, pane azzimo cotto su piastra. Entrambi permettono un servizio rapido, adatto anche a grandi numeri.

Croccante o soffice: una questione d'acqua

Il parametro che spiega quasi tutto si chiama idratazione, la quantità d'acqua in rapporto alla farina: 70 per cento significa 700 grammi d'acqua ogni chilo. Più acqua c'è, più l'impasto è morbido, alveolato e soffice. Meno ce n'è, più il prodotto asciuga in forno e si fa croccante. Per questo i grissini e i cracker lavorano su idratazioni basse, tra il 55 e il 62 per cento, e le focacce sottili su valori medi, tra il 65 e il 70. Il pane di Milani sta tra il 75 e l'80.

Grissini e cracker lavorano su idratazioni basse, tra 550 e 620 grammi per chilo di farina

Il resto lo fanno le farine e le fermentazioni. Un mix di farine di tipo 1 e 2 dà aroma e colore; la semola produce una crosta pulita e netta; un 10-30 per cento di farina integrale regala un profilo più rustico. Per le piadine e le tigelle basta una lievitazione diretta e veloce, per focacce e lingue si usano preimpasti leggeri come il poolish o la biga, per i grissini che devono croccare a lungo si lavora con il lievito madre.Quanto alle cotture, si va dalla piastra per tigelle e piadine al forno a platea o elettrico per le focacce sottili, fino alla doppia cottura per i prodotti ultra-croccanti, mentre i cracker si asciugano in forno a 160-170 gradi.

Grafico Datawrapper bloccato. Abilita i contenuti e le funzionalità di terze parti per visualizzarlo. Gestisci consenso L'apporto calorico di pane e dei suoi sostituti Prodotto Grassi per 100 g Calorie per 100 g Pane comune 0 4 g 289 kcal Grissini 13 9 g 431 kcal Rubatà 6 7 g 343 kcal Focaccia sottile 7 3 g 307 kcal Tigelle 6 7 g 287 kcal Piadina Romagnola Igp 13 g 343 kcal Lingua di suocera classica 7 84 g 416 kcal Cracker classici 10 g 416 kcal

Il grissino torinese tradizionale, invece, il rubatà, parte da cinque chili di farina, tre litri d'acqua, 50 grammi di strutto, 100 di malto, 50 di lievito e 75 di sale: un'idratazione del 60 per cento e circa l'1 per cento di grassi. Sugli stessi 800 grammi significa 480 grammi d'acqua e otto di strutto. Le versioni gourmet al burro o all'olio, però, sono un'altra cosa: nella piadina Igp i grassi possono arrivare al 25 per cento della farina, cioè 200 grammi su 800, e la lingua di suocera classica ne ha circa un decimo. Il risultato, nel piatto, è che per 100 grammi di grissini le tabelle riportano 431 chilocalorie e 13,9 grammi di grassi, contro i 289 e 0,4 del pane. Metà della differenza dipende dall'acqua, perché il pane ne contiene il 29 per cento e i grissini l'8,5, ma i grassi parlano da soli: trentacinque volte tanto.

Digeribilità: la tesi dello chef e quello che dice la scienza

Milani spiega un punto essenziale, in questa “rivoluzione del pane”: un pane fatto bene, con un'idratazione alta, è anche più facile da digerire di un prodotto secco e ricco di grassi. Gli studi scientifici dicono una cosa più sfumata. Una revisione pubblicata nel 2023 su Frontiers in Nutrition ricorda che la fermentazione con lievito madre può ridurre i Fodmap, gli zuccheri fermentabili che danno gonfiore a chi ha l'intestino sensibile, dal 50 all'85%, e in alcuni casi quasi del tutto. Resta però un dato di fatto, che la storia del grissino aiuta a leggere: per un cliente con una digestione lenta, un prodotto con 14 grammi di grassi ogni 100 non è più leggero soltanto perché è croccante.

Quanto pane, quale pane

Sul piano pratico, l'esperienza di Milani riporta tutto al buon senso. Il rischio, per lui, è l'entusiasmo dei cuochi: «Noi cuochi siamo un po' così: ti prende una passione e vuoi far assaggiare ai clienti tutto ciò su cui stai lavorando. Ma se esageri con sei tipi di cracker e quattro tipi di grissini, alla fine riempi la gente di carboidrati». La soluzione, al Borgo dei Gatti, è la rotazione: un giorno il pane di semola, un giorno il semintegrale, un giorno la segale, e lo stesso vale per i grissini, al burro un giorno, all'olio un altro, di farro monococco la volta dopo. Il cliente trova un pane del giorno appena sfornato, e il tavolo non diventa un assaggio obbligato.

A L'Olmo a Borgo dei Gatti ogni giorno la clientela trova un panificato differente

Non è una questione di costi, anzi, alcuni pani costano molto di più: il Borgo panifica per il ristorante, per La Corte, per l'albergo e per il negozio, quindi la produzione è importante, e chi ama la segale sa in quale giorno trovarla. Sono pani grandi, a lievito madre, fatti per durare: «Non è il pane bombardato di lievito di birra: appena sfornato magari è anche buono, ma a sera è già da tirare contro i muri». C'è poi la questione della qualità, che Milani affronta senza ambiguità: «Capita spesso di mangiare pani mediocri nei ristoranti, e ti dicono "questo lo facciamo noi", come se fosse un valore aggiunto. Lo è se il pane è buono. Se non sei in grado di farlo bene, trovati un panettiere e compralo».

Cosa succede davvero a tavola

Al Borgo, racconta Milani, «abbiamo un consumo di pane smodato», e le alternative, cracker e grissini, vengono mangiate soprattutto appena seduti, all'apertura del pasto. Poi, sulle portate, torna il pane. Lo stesso accade con lo gnocco fritto, che a Golferenzo, a due minuti dall'Emilia, i clienti piacentini conoscono bene: la prima volta i clienti lo ordinano coi salumi, perché si paga a parte; la volta dopo hanno già mangiato il pane, e lo gnocco non serve più. Anche in Romagna, dove ha lavorato dopo il Covid, la dinamica era la stessa: la piadina è un pasto, con lo squacquerone e il crudo, ma a tavola la gente mangia il pane. Lì le mini-piadine di quattro centimetri funzionavano come un gioco, uno snack di apertura. «Se poi a tavola gli metti due piadine nel cestino e il pane è buono, vedi che ti mangiano il pane».

Secondo Ivan Milani, per un ristorante è importante offrire una bella varietà di panificati, ma ancor di più un pane tradizionale che sia fatto a regola d'arte