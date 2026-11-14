L'arte bianca sta cambiando. E non soltanto nelle tecniche, nei prodotti o nei laboratori. Cambia il modo di interpretare il mestiere, di esprimere la propria identità, di vivere la professione. Con il libro “L'arte bianca lascia il segno”, Molino Paolo Mariani racconta questa evoluzione attraverso i tatuaggi di 40 protagonisti italiani e internazionali del mondo pizza, ristorazione, bakery e pasticceria.

L'arte bianca lascia il segno, il nuovo volume di Molino Paolo Mariani dove 42 professionisti mostrano i loro tatuaggi a tema arte bianca

Una nuova generazione di artigiani

Un tempo il mestiere si riconosceva dalle mani. Mani segnate dal lavoro, dalla farina, dal calore dei forni. Oggi, sempre più spesso, quelle stesse mani e le braccia che le accompagnano raccontano anche un'altra storia. Attraverso tatuaggi, simboli, immagini che parlano di appartenenza, passioni, scelte di vita. Non è soltanto una questione estetica. È il riflesso di una trasformazione culturale più profonda che sta attraversando il mondo dell'arte bianca.

Le pagine dedicate alla chef Maria Vittoria Griffoni

Una professione storicamente legata alla tradizione, alla trasmissione del sapere e alla dimensione familiare sta vivendo un cambiamento culturale. Una nuova generazione di panificatori, pizzaioli e pasticceri interpreta il proprio lavoro con una crescente consapevolezza della propria individualità. Non vuole soltanto fare bene un prodotto: vuole esprimere una visione, affermare uno stile, costruire una propria identità professionale. Il mestiere, oltre a essere qualcosa che si impara e si tramanda, è anche qualcosa attraverso cui raccontare chi si è.

40 storie scritte sulla pelle

È da questa riflessione che nasce “L'arte bianca lascia il segno”, il progetto editoriale di Molino Paolo Mariani che raccoglie le testimonianze di 40 professionisti italiani e stranieri. Il filo conduttore è il tatuaggio, scelto come linguaggio per esplorare il rapporto tra identità personale e professionale. Dietro una spiga, un pane, una frase o un'immagine possono nascondersi storie di famiglia, incontri determinanti, momenti di svolta, valori e convinzioni.

Mattia Di Giovanni, pizzaiolo di Donna Tina a Pescara

Segni che raccontano non tanto quello che un artigiano produce, quanto ciò che lo ha portato a diventare la persona che è. Le 42 testimonianze compongono così un racconto corale che attraversa nazionalità, esperienze e generazioni differenti. Non un catalogo di tatuaggi, ma una raccolta di identità. I nomi dei protagonisti del libro sono: Walter Balzarotti, Giovanni Barricella, Benedetta Bonci, Guglielmo Capaldo, Chiara Caruso, Mattia Casabianca, Matteo Cecchini, Alessandra Chiappini, Diego Chiucchi, Silvia Ciccolini, Martin Ariel de Luca, Giuseppe di Clemente, Mattia Di Giovanni, Daniele Di Grazia, Ciro di Laura, Emiliano Di Lelio, Nicolas Donini, Simone Falabella, Stefano Folco, Vincenzo Franciosa, Maria Vittoria Griffoni, Massimo Ingegni, Louise Maillet, Cristian Marcellini, Yasmine Martinez Dufour, Simone Martini, Marco Merli, Alberto Miragoli, Francesco Pace, Virginia Palmieri, Luciano Passeri, Francesco Pompetti, Andrea Prandin, Michele Principi, Matteo Quajani, Mirco Quarto, Marco Rama, Matteo Rossi, Giorgio Saccone e Thomas Sparacio.

Dagli impasti all'espressione di sé

Per comprendere il cambiamento bisogna guardare anche a come si è evoluta la figura dell'artigiano. Al modello tradizionale, in cui il sapere si trasmetteva principalmente attraverso l'apprendistato e l'esperienza, si affianca oggi una figura professionale che viaggia, sperimenta, si confronta con culture differenti e costruisce il proprio linguaggio anche attraverso la comunicazione.

La spiga tatuata sul braccio di Alessandra Chiappini, panificatrice e titolare di Lale Bakery a Perugia

Gli artigiani non sono più soltanto custodi di tecniche. Possono diventare autori, ricercatori, imprenditori, interpreti di una cultura gastronomica in continua evoluzione. In questo scenario il tatuaggio assume un significato particolare: diventa una dichiarazione personale, talvolta un manifesto di appartenenza, altre volte il ricordo di un percorso.

Un libro che racconta le persone

A dare forma visiva al progetto sono le fotografie di Enrico De Luigi, che accompagnano le storie dei protagonisti. La curatela è del team Comunicazione di Molino Paolo Mariani, il progetto grafico è firmato da Walter Costa e il volume è pubblicato da NFC Edizioni. L'incontro tra fotografia, testimonianza e design editoriale dà vita a un racconto che osserva l'artigianalità da una prospettiva inedita, lontana dalle consuete narrazioni concentrate su prodotti, ricette e tecniche.

Il libro L'arte Bianca lascia il segno è edito da NFC Edizioni e contiene fotografie realizzate da Enrico De Carlo