Turismo enogastronomico, l’Europa vuole legare Dop e Igp agli itinerari culturali

L’obiettivo è ambizioso: trasformare i marchi Dop e Igp da semplici certificazioni giuridiche a veri e propri motori di sviluppo territoriale. Non più solo un punto di arrivo per i produttori, quindi, ma l'inizio di un percorso che valorizzi il lavoro locale, favorendo l'innovazione e il ricambio generazionale nei campi e nelle cantine. «Le Indicazioni Geografiche sono un patrimonio che mantiene vive intere comunità rurali», ha spiegato Alessandro Beduschi, assessore all'Agricoltura della Regione Lombardia e presidente di Arepo. «Con questa Dichiarazione intendiamo creare le condizioni affinché la qualità certificata produca sempre più valore per chi la realizza e per la terra in cui nasce».