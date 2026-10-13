A MANTOVA
Turismo enogastronomico, l'Europa vuole legare Dop e Igp agli itinerari culturali
Il 15 e 16 ottobre Mantova ospita l'assemblea Arepo e la firma della Dichiarazione di Mantova. L'obiettivo è rafforzare il ruolo di Dop e Igp nello sviluppo dei territori, nel turismo e nel ricambio generazionale
Per due giorni, Mantova sarà capitale europea della qualità agroalimentare. Il 15 e 16 ottobre, in occasione dell'Assemblea generale di Arepo (l’Associazione delle Regioni Europee per i Prodotti di Origine), la città ospiterà la firma della "Dichiarazione di Mantova". Si tratta di un documento strategico indirizzato alla Commissione Europea per definire le priorità sui prodotti a marchio d'origine in vista del 2027.
Dop e Igp oltre il marchio: più valore per territori e produttori
L’obiettivo è ambizioso: trasformare i marchi Dop e Igp da semplici certificazioni giuridiche a veri e propri motori di sviluppo territoriale. Non più solo un punto di arrivo per i produttori, quindi, ma l'inizio di un percorso che valorizzi il lavoro locale, favorendo l'innovazione e il ricambio generazionale nei campi e nelle cantine. «Le Indicazioni Geografiche sono un patrimonio che mantiene vive intere comunità rurali», ha spiegato Alessandro Beduschi, assessore all'Agricoltura della Regione Lombardia e presidente di Arepo. «Con questa Dichiarazione intendiamo creare le condizioni affinché la qualità certificata produca sempre più valore per chi la realizza e per la terra in cui nasce».
Turismo enogastronomico, le Dop entrano negli itinerari culturali
Un legame, quello con il territorio, che si riflette direttamente nel turismo enogastronomico. La Dichiarazione propone infatti di unire in misura sempre maggiore i prodotti d’eccellenza agli itinerari culturali e ai siti Unesco. Si tratta di una tendenza in forte crescita: il turismo legato a Dop e Igp vede un aumento costante di eventi e attività, con la Lombardia e la provincia di Mantova in prima fila grazie a eccellenze che attirano viaggiatori da tutto il mondo.
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Formaggi Dop e salute, a Mantova il confronto scientifico
Le due giornate mantovane prevedono anche importanti momenti di confronto aperti agli addetti ai lavori e ai consumatori, tra cui un focus sul futuro della cooperazione lattiero-casearia e un dibattito scientifico sul legame tra formaggi Dop e salute, per dimostrare che la qualità certificata è sinonimo di benessere a tavola.