Una domenica in fattoria: 52 aziende lombarde aprono le porte a grandi e piccoli

Una cinquantina di aziende agrituristiche didattiche di Lombardia (in maggioranza nelle province di Bergamo e Milano) domenica 27 settembre spalancano i portoni. L’iniziativa è nell'ambito di 'Fattorie didattiche a porte aperte', promossa dall’assessorato all’Agricoltura, in collaborazione con le associazioni agrituristiche Terranostra (Coldiretti), Turismo Verde (Cia-Agricoltori italiani), Agriturist (Confagricoltura) e Le Coccinelle (Copagri).

Fattorie didattiche a porte aperte: in Lombardia 52 aziende accolgono famiglie e bambini

52 aziende aprono le porte a famiglie e bambini

All’edizione 2026 aderiscono 52 aziende agrituristiche, fra quelle accreditate al circuito regionale delle fattorie didattiche, per proporre a famiglie, adulti, bambini una giornata a contatto con l’agricoltura, la natura, gli animali, i campi, l’agroalimentare in un ventaglio di offerte sempre più mirate fra laboratori, visite guidate, giochi, percorsi sensoriali. L’obiettivo dell’iniziativa è quello di far conoscere le attività delle aziende agricole, una rete di circa 43.500 imprese in tutta la regione, che costituiscono il serbatoio per una filiera agroalimentare che colloca la Lombardia ai primi posti in Europa e che rappresentano, allo stesso tempo, un presidio nella cura dell’ambiente, del paesaggio e del territorio.

«Grazie alle fattorie didattiche - ha dichiarato l’assessore regionale all’Agricoltura, Alessandro Beduschi - è possibile mettere in contatto i produttori agricoli con bambini, ragazzi, famiglie e scuole in suggestive realtà che rappresentano un patrimonio unico in termini culturali, di storia, produzione agricola, ma anche di cura dell’ambiente, del paesaggio e di promozione di stili di vita sani ed equilibrati sul piano dell’alimentazione e sul piano dell’economia circolare. Un sistema che si è consolidato attraverso programmi di educazione agroalimentare, collaborazioni con il mondo della scuola, progetti legati alla promozione della sostenibilità e della cultura del cibo e che rappresenta una proficua opportunità di integrazione del reddito per gli agricoltori».

Dall'agriturismo alla vendita diretta: l'agricoltura multifunzionale

Le fattorie didattiche sono una declinazione delle imprese agricole e degli agriturismi che rientra nell’ambito delle opportunità offerte dall’agricoltura multifunzionale che dal 2001, grazie alla legge di Orientamento agricolo, ha ampliato gli ambiti operativi del settore primario, aprendo le porte appunto all’agriturismo, alla trasformazione dei prodotti agricoli e alla vendita diretta in azienda o nei farmers’ market, alla produzione di energie rinnovabili, ai servizi terziarizzati in agricoltura come il contoterzismo.

Le fattorie didattiche sono parte dell'agricoltura multifunzionale, insieme ad agriturismo, vendita diretta e servizi

Attraverso l’osservazione delle coltivazioni, la cura degli animali, i laboratori pratici e le attività all’aria aperta, i partecipanti alla vita delle fattorie didattiche comprendono in maniera chiara e diretta i cicli naturali, la biodiversità, la stagionalità delle produzioni agricole e il valore delle risorse ambientali. L’esposizione al verde e la partecipazione alle attività agricole, inoltre, contribuiscono a ridurre stress e tensioni, migliorando la capacità di concentrazione e l’equilibrio emotivo e dimostrano come la tutela del verde passi prioritariamente dall’attività responsabile delle imprese agricole.

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In Lombardia 241 fattorie didattiche