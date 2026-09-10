Dal 12 al 15 settembre Reggio Calabria ospiterà la quinta edizione di Scirubetta, il festival internazionale dedicato al gelato artigianale, promosso da Conpait (Confederazione pasticceri italiani). Il Lungomare Falcomatà, nell’area della stazione Lido, accoglierà 34 maestri gelatieri provenienti da sette Paesi - Germania, Giappone, Ungheria, Macedonia del Nord, Stati Uniti, Slovacchia e Belgio - insieme a chef, professionisti e pubblico, per quattro giornate di degustazioni, laboratori, live cooking, talk e spettacoli. Italia a Tavola sarà ancora una volta media partner dell’evento.

Scirubetta 2026, sul Lungomare Falcomatà il festival del gelato artigianale

Gelatieri da sette Paesi e materie prime calabresi

Il festival, ricordiamo punta sul confronto fra scuole e culture diverse, senza perdere il legame con il territorio che lo ospita. Ogni gelatiere lavorerà infatti anche con ingredienti locali, mettendo al centro produzioni e materie prime reggine e calabresi. In questo dialogo rientra il Bergamotto di Reggio Calabria, al quale sarà dedicata particolare attenzione attraverso l’incontro fra gelateria e cucina, con il coinvolgimento degli chef della città e della Fic (Federazione italiana cuochi).

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Nel programma trovano spazio anche due competizioni: una dedicata al sorbetto alcolico e l’altra al panettone gelato, prova costruita sull’equilibrio di tre preparazioni - gelato, sorbetto e semifreddo. Accanto alle gare, Scirubetta proporrà appuntamenti formativi e momenti di approfondimento sulle filiere, sulle tecniche di lavorazione e sul rapporto fra prodotto artigianale e territorio.

Quattro giorni sul Lungomare Falcomatà

L’idea è trasformare per alcuni giorni il tratto di lungomare vicino alla stazione Lido in una cittadella aperta a professionisti, famiglie e visitatori, in coincidenza con le festività mariane. Il calendario prevede attività pensate per pubblici diversi, dai bambini agli addetti ai lavori, con degustazioni, incontri e spettacoli distribuiti lungo le quattro giornate.

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