NELLA BERGAMASCA
A Spirano è tempo di polenta taragna: torna la sagra (con un weekend in più)
Dal 23 ottobre al 15 novembre, il Palaspirà ospita la dodicesima edizione della manifestazione, con un menu che comprende brasato, spezzatino ai funghi e formaggi delle Orobie, oltre a musica e intrattenimento
A Spirano, in provincia di Bergamo, torna la Sagra della polenta taragna, giunta alla dodicesima edizione. La manifestazione, ospitata al Palaspirà di via Sant'Antonio, si svolgerà quest'anno nell'arco di quattro weekend, uno in più rispetto al passato, con un programma che affianca alle specialità della cucina bergamasca i prodotti del territorio e gli appuntamenti musicali. Le date da segnare sul calendario sono 23, 24 e 25 ottobre, 30 e 31 ottobre e 1° novembre, 6, 7 e 8 novembre, 13, 14 e 15 novembre.
La polenta taragna protagonista, tra ricette tradizionali e formaggi delle Orobie
Al centro della sagra ci sarà naturalmente la polenta taragna, una delle preparazioni più conosciute della tradizione gastronomica bergamasca. La ricetta prevede l'utilizzo di farina di mais e farina di grano saraceno, alle quali si aggiungono burro e formaggio, ingredienti che contribuiscono alla consistenza morbida e al sapore caratteristico del piatto. Anche il nome conserva un legame con le antiche abitudini di cucina: deriva infatti dal tarél, il bastone di legno utilizzato per mescolare la polenta durante la cottura nel paiolo.
La taragna sarà quindi il punto di partenza di un menu costruito attorno ad alcune specialità della cucina locale. In particolare, sarà possibile accompagnarla con spezzatino ai funghi e brasato, due preparazioni che trovano nella polenta un abbinamento consolidato. Accanto ai piatti caldi troverà spazio anche "Il Tagliere delle Orobie", una selezione di formaggi provenienti dalle valli bergamasche, attraverso la quale la manifestazione darà spazio anche alla produzione casearia del territorio.
L'offerta gastronomica sarà inoltre affiancata dalla presenza di prodotti a chilometro zero, con l'intento di valorizzare le produzioni locali e il loro legame con la cucina tradizionale. Il programma comprenderà anche musica e momenti di intrattenimento, con attività rivolte sia agli adulti sia ai bambini. La scelta di aggiungere un quarto fine settimana consentirà così di distribuire gli appuntamenti lungo un periodo più ampio, dalla seconda metà di ottobre fino a metà novembre.
Orari di apertura e servizio di asporto
Per quanto riguarda gli orari, la sagra sarà aperta tutte le sere a partire dalle 19, con la possibilità di fermarsi anche a pranzo la domenica e nei giorni festivi, dalle 12. Gli organizzatori hanno inoltre previsto un servizio di asporto, disponibile dalle 11 alle 12 per il pranzo e dalle 18 alle 19 per la cena, così da permettere anche a chi non si fermerà al Palaspirà di acquistare le specialità proposte.