A Spirano, in provincia di Bergamo, torna la Sagra della polenta taragna, giunta alla dodicesima edizione. La manifestazione, ospitata al Palaspirà di via Sant'Antonio, si svolgerà quest'anno nell'arco di quattro weekend, uno in più rispetto al passato, con un programma che affianca alle specialità della cucina bergamasca i prodotti del territorio e gli appuntamenti musicali. Le date da segnare sul calendario sono 23, 24 e 25 ottobre, 30 e 31 ottobre e 1° novembre, 6, 7 e 8 novembre, 13, 14 e 15 novembre.

La polenta taragna torna protagonista a Spirano: quattro weekend tra gusto e tradizione

La polenta taragna protagonista, tra ricette tradizionali e formaggi delle Orobie

Al centro della sagra ci sarà naturalmente la polenta taragna, una delle preparazioni più conosciute della tradizione gastronomica bergamasca. La ricetta prevede l'utilizzo di farina di mais e farina di grano saraceno, alle quali si aggiungono burro e formaggio, ingredienti che contribuiscono alla consistenza morbida e al sapore caratteristico del piatto. Anche il nome conserva un legame con le antiche abitudini di cucina: deriva infatti dal tarél, il bastone di legno utilizzato per mescolare la polenta durante la cottura nel paiolo.

La taragna sarà quindi il punto di partenza di un menu costruito attorno ad alcune specialità della cucina locale. In particolare, sarà possibile accompagnarla con spezzatino ai funghi e brasato, due preparazioni che trovano nella polenta un abbinamento consolidato. Accanto ai piatti caldi troverà spazio anche "Il Tagliere delle Orobie", una selezione di formaggi provenienti dalle valli bergamasche, attraverso la quale la manifestazione darà spazio anche alla produzione casearia del territorio.

La locandina della Sagra della polenta taragna

L'offerta gastronomica sarà inoltre affiancata dalla presenza di prodotti a chilometro zero, con l'intento di valorizzare le produzioni locali e il loro legame con la cucina tradizionale. Il programma comprenderà anche musica e momenti di intrattenimento, con attività rivolte sia agli adulti sia ai bambini. La scelta di aggiungere un quarto fine settimana consentirà così di distribuire gli appuntamenti lungo un periodo più ampio, dalla seconda metà di ottobre fino a metà novembre.

Orari di apertura e servizio di asporto