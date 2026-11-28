L'aceto balsamico è entrato nella carta dei cocktail dell'hotel Château Monfort di Milano, dove, in occasione delle festività natalizie, ha preso il via una collaborazione con Acetaia Giusti e il ristorante Voce Aimo e Nadia. Fino al prossimo 15 gennaio, il “Lounge Bar Mezzanotte” del 5 stelle,affiliato a Relais & Châteaux ospiterà una selezione di tre signature cocktail che esplorano le possibilità di impiego dell'Aceto Balsamico di Modena Igp nella miscelazione. A firmare le ricette, Luigi Lillo, bar manager di Château Monfort, e Domenico Puleo, bartender di Voce Aimo e Nadia.

La sala del “Lounge Bar Mezzanotte” dell'hotel Château Monfort

L'aceto balsamico nella miscelazione: i tre cocktail delle feste

Per l'occasione, Acetaia Giusti, fondata nel 1605 e la più antica al mondo, ha messo a disposizione tre prodotti della propria gamma: gli Aceti Balsamici di Modena Igp “2 Medaglie d'Oro” e “3 Medaglie d'Oro” - il primo dalle note fresche e fruttate, il secondo dal gusto più dolce e dalla consistenza più densa - e il “Vermouth Giusti”, ottenuto da una selezione di vini italiani aromatizzati con 19 botaniche, fra cui spezie, radici amare ed erbe officinali, e lasciato maturare nelle antiche barrique dell'acetaia.

“Reverse Manhattan 1605” e “Ancora”

Partendo dalle caratteristiche dei singoli prodotti, Lillo ha rivisitato un classico della miscelazione americana con il “Reverse Manhattan 1605”, preparato con rye whiskey speziato, Vermouth Giusti e Aceto Balsamico “3 Medaglie d'Oro”. Lo stesso aceto è stato scelto da Puleo per “Il Modenese”, nel quale si accompagna alle note di un rum invecchiato otto anni e del bitter al cacao. Dal lavoro congiunto dei due bartender è nato, invece, “Ancora”, un cocktail dal profilo fresco e agrodolce che accosta l'aceto balsamico al lampone, al miele d'acacia e al lime.

“Il Modenese”

Gli abbinamenti gastronomici e gli altri indirizzi milanesi

Per accompagnare i drink, Domenico Mozzillo, executive chef di Château Monfort, ha elaborato alcune proposte gastronomiche, studiate in funzione delle caratteristiche di ciascun cocktail. Il progetto ha coinvolto anche il Ristorante Rubacuori dell'hotel, dove per tutta la durata delle festività sarà possibile assaggiare un risotto con zucca mantovana, salvia e Aceto Balsamico di Modena Giusti, espressione della tradizione gastronomica lombarda, proposto in abbinamento al “Reverse Manhattan 1605”.