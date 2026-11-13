Da Vittorio alle ATP Finals di Torino: otto chef ospiti all'Inalpi Arena

Dal 15 al 22 novembre, in occasione delle Nitto ATP Finals di Torino, il Gruppo Da Vittorio torna a occuparsi dell'offerta gastronomica dell'Inalpi Arena. La famiglia Cerea sarà presente con un progetto che coinvolge i diversi spazi di ristorazione e accoglienza della manifestazione, dal Gourmet Restaurant alle aree dedicate all'ospitalità Premium e Corporate. La collaborazione, già avviata nella precedente edizione, si amplia quest'anno con il coinvolgimento di otto chef ospiti, chiamati a condividere la cucina del Gourmet Restaurant con la brigata del ristorante Da Vittorio di Brusaporto, tre stelle Michelin. Il programma comprende inoltre un'offerta a buffet, un ristorante alla carta e diversi punti di ristoro distribuiti nelle aree dell'arena. Prima dell'inizio del torneo, il Gruppo parteciperà anche alla cena di gala del 13 novembre all'Inalpi Arena. Per l'occasione, il menu destinato agli ospiti comprenderà un finger food di benvenuto e i celebri Paccheri Da Vittorio.

Alle ATP Finals otto chef cucinano con la famiglia Cerea

Gourmet Restaurant, otto chef si alternano ai fornelli con la famiglia Cerea

Il principale appuntamento gastronomico sarà il Gourmet Restaurant, dove per tutta la durata delle ATP Finals lavorerà la brigata del ristorante Da Vittorio di Brusaporto. La novità di questa edizione è la presenza quotidiana di alcuni chef legati al territorio e alla famiglia Cerea, che contribuiranno alla preparazione di menu degustazione di quattro portate, disponibili sia a pranzo sia a cena. Il calendario si apre il 15 novembre con Christian Milone, chef della Trattoria Zappatori, seguito il 16 novembre da Alfredo Russo, del Dolce Stil Novo alla Reggia di Venaria. Il 17 novembre toccherà a Federico Zanasi di Condividere, mentre il 18 novembre saranno ai fornelli Elide Mollo e Giampiero Cordero del ristorante Il Centro, impegnati insieme ai fratelli Cerea. Il 19 novembre sarà la volta di Maurilio Garola della Ciau del Tornavento e il 20 novembre di Gian Piero Vivalda dell'Antica Corona Reale. Per le ultime due giornate del torneo, il 21 e 22 novembre, è previsto l'intervento di Michelangelo Mammoliti, chef di La Rei Natura by Michelangelo Mammoliti. Ogni visiting chef presenterà due proposte gastronomiche, illustrate anche attraverso momenti di showcooking. Nel programma trova spazio inoltre la preparazione dal vivo dei paccheri Da Vittorio, uno dei piatti più riconoscibili della cucina della famiglia Cerea.

Signature Restaurant, buffet tra cucina piemontese e proposte stagionali

Un'altra area dedicata alla ristorazione sarà il Signature Restaurant, affidato a Vicook, società di ristorazione collettiva della famiglia Cerea. Qui l'offerta sarà organizzata a buffet, attraverso isole gastronomiche tematiche realizzate anche in collaborazione con Da Vittorio e DaV. Il percorso comprende il Percorso dei Sapori, il Banco del Casaro e del Norcino, le Delizie dell'Orto e il Forno. Tra le proposte figura anche un'area dedicata al Bollito Piemontese, omaggio alla cucina locale, affiancata da uno spazio riservato ai dessert. Le diverse postazioni saranno aggiornate nel corso della manifestazione, con l'obiettivo di offrire una scelta articolata tra prodotti, preparazioni e specialità del territorio.

Tennis Family House, un menu alla carta per le famiglie

La presenza del Gruppo Da Vittorio raggiungerà anche il Teatro dei Ragazzi e dei Giovani, sede della Tennis Family House. In questo spazio sarà disponibile un menu alla carta di quattro portate, pensato per accompagnare le attività rivolte alle famiglie e ai più giovani. La proposta gastronomica seguirà la stagionalità degli ingredienti, combinando riferimenti alla cucina locale con preparazioni legate alla cultura mediterranea. L'area sarà concepita anche come uno spazio di interazione, nel quale la ristorazione si affianca alle attività dedicate al pubblico familiare.

Dalle lounge ai bar, la ristorazione accompagna le giornate del torneo