Il prossimo 25 novembre, a partire dalle 19.30, il ristorante Zazà Ramen di via Solferino 48 a Milano ospiterà una cena che vedrà collaborare lo chef Daniel Canzian e il team del locale fondato da Brendan Becht. Per l'occasione sarà proposto il “Tara Ramen”, una preparazione a base di stoccafisso che mette in relazione la tradizione gastronomica veneta con quella giapponese, attraverso ingredienti e tecniche appartenenti a entrambe le cucine.

Brendan Becht e Daniel Canzian

Il Tara Ramen: lo stoccafisso veneto incontra la cucina giapponese

Al centro della ricetta ci sarà lo stoccafisso norvegese, ingrediente particolarmente legato alla cucina del Veneto, regione d'origine di Canzian e riferimento costante del suo percorso professionale. A questo si affiancheranno le alghe provenienti dalle isole Lofoten, in Norvegia, mentre la componente giapponese sarà affidata ai noodles preparati in casa da Zazà Ramen. Da questo incontro nascerà una versione del ramen che prende spunto da due tradizioni gastronomiche geograficamente lontane, ma che in questo caso trovano un punto di contatto proprio nell'utilizzo del pesce.

Il Tara Ramen

La collaborazione si inserisce, del resto, in un percorso coerente con le rispettive impostazioni di cucina. Da una parte c'è Canzian, che ha mantenuto un forte legame con le proprie origini venete anche nell'ambito dell'alta ristorazione. Dall'altra Zazà Ramen, la cui proposta parte dalla tradizione giapponese per reinterpretarla attraverso l'impiego di prodotti mediterranei, freschi e stagionali. Il Tara Ramen nasce quindi dal confronto fra queste due esperienze, con lo stoccafisso a fare da elemento centrale della preparazione.

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