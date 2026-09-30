MONDO PIZZA
Due pizzerie, due aziende: i fratelli Salvo riorganizzano le attività a Napoli
La sede di San Giorgio a Cremano resterà a Francesco, quella di Chiaia a Salvatore. La scelta nasce dalla diversa evoluzione dei locali e punta a preservare il patrimonio costruito in tre generazioni
Francesco e Salvatore Salvo separano l’azienda che finora ha riunito sotto un’unica gestione le loro due pizzerie e danno vita a due realtà autonome. Francesco resterà alla guida della sede di San Giorgio a Cremano, comune alle porte di Napoli, mentre Salvatore continuerà il suo percorso in quella di Riviera di Chiaia, nel centro del capoluogo. Una scelta condivisa, maturata per rispondere all’evoluzione del mercato e alla crescita di due locali che negli anni hanno sviluppato identità e pubblici differenti.
Due locali, contesti diversi
La decisione, come anticipato, formalizza una differenziazione già emersa nel tempo. Da una parte c’è il locale di Chiaia, inserito nel cuore della città e frequentato da un pubblico sempre più internazionale; dall’altra quello di San Giorgio a Cremano, nel territorio del Miglio d’Oro, lungo l’asse che collega Napoli a Torre Annunziata. Due contesti diversi, ai quali corrisponderanno ora organizzazioni distinte, pur dentro una storia che resta la stessa.
Leggi anche
«L’azienda di successo è quella che sa affrontare le mutate richieste del mercato adeguandosi e approntando strategie che la rendano vincente nel lungo termine» hanno commentato i due. La nuova struttura assegna dunque a ciascun fratello la responsabilità diretta del proprio indirizzo, con l’intenzione di costruirne il futuro tenendo conto delle rispettive esigenze.
Il patrimonio di tre generazioni
Non cambierà, hanno precisato, il patrimonio di tecnica e conoscenze accumulato dalla famiglia nel corso delle generazioni. «Quello che rimarrà immutato nonostante la nascita di due realtà distinte è la ricchezza di artigianalità, manualità e sapienza che si è accumulata nel corso di tre generazioni di Mastri pizzaioli. Per rispondere alle mutate esigenze abbiamo deciso di rafforzare la nostra voce, raddoppiando nello stesso tempo l’impegno e la forza della famiglia Salvo nel mondo della pizza d’eccellenza».