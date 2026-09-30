Francesco e Salvatore Salvo separano l’azienda che finora ha riunito sotto un’unica gestione le loro due pizzerie e danno vita a due realtà autonome. Francesco resterà alla guida della sede di San Giorgio a Cremano, comune alle porte di Napoli, mentre Salvatore continuerà il suo percorso in quella di Riviera di Chiaia, nel centro del capoluogo. Una scelta condivisa, maturata per rispondere all’evoluzione del mercato e alla crescita di due locali che negli anni hanno sviluppato identità e pubblici differenti.

Francesco e Salvatore Salvo

Due locali, contesti diversi

La decisione, come anticipato, formalizza una differenziazione già emersa nel tempo. Da una parte c’è il locale di Chiaia, inserito nel cuore della città e frequentato da un pubblico sempre più internazionale; dall’altra quello di San Giorgio a Cremano, nel territorio del Miglio d’Oro, lungo l’asse che collega Napoli a Torre Annunziata. Due contesti diversi, ai quali corrisponderanno ora organizzazioni distinte, pur dentro una storia che resta la stessa.

«L’azienda di successo è quella che sa affrontare le mutate richieste del mercato adeguandosi e approntando strategie che la rendano vincente nel lungo termine» hanno commentato i due. La nuova struttura assegna dunque a ciascun fratello la responsabilità diretta del proprio indirizzo, con l’intenzione di costruirne il futuro tenendo conto delle rispettive esigenze.

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