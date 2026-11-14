Il panorama dell’alta gastronomia italiana continua a premiare la costanza, la coerenza e la qualità dell'offerta altoatesina. In occasione della presentazione ufficiale della 72ª edizione della Guida Michelin 2027, tenutasi nella suggestiva cornice dello storico Teatro Municipale di Piacenza, la Luisl Stube dello Schlosswirt Forst ha ottenuto ufficialmente la riconferma della prestigiosa Stella Michelin. Un traguardo di altissimo profilo che premia il percorso di crescita del ristorante gourmet di Lagundo, affermatosi negli anni come uno dei punti di riferimento più autorevoli dell'enogastronomia nazionale.

Un piatto firmato dallo chef Luis Haller per la Luisl Stube: la valorizzazione di ingredienti d'eccellenza, tra ricordi d'infanzia e interpretazioni contemporanee

La dimora storica di Lagundo e la cucina dello chef Luis Haller

Ubicato all'interno di una prestigiosa dimora del XVI secolo, lo Schlosswirt Forst rappresenta uno dei locali più ricchi di fascino e carattere dell'Alto Adige, dove l'architettura originaria - caratterizzata da autentiche boiserie accuratamente conservate, stufe in maiolica dipinte a mano e tradizionali lampadari d'epoca - dialoga con un'ospitalità raffinata e senza tempo. All'interno di questo contesto esclusivo, la Luisl Stube accoglie gli ospiti in un ambiente intimo e raccolto, forte dei suoi soli quattro tavoli che garantiscono un'esperienza immersiva e riservata.

Lo chef Luis Haller nella cucina dello Schlosswirt Forst a Lagundo: una proposta gastronomica che valorizza le eccellenze del territorio altoatesino

A definire l'identità culinaria di questo salotto gastronomico è lo chef Luis Haller, la cui cucina si distingue per la valorizzazione rigorosa di eccellenze territoriali uniche. Nei piatti firmati da Haller trovano spazio ingredienti d'élite come la pregiata carne bovina di San Leonardo, lo zafferano di Sirmiano, il pino cembro della Val d’Ultimo e le materie prime coltivate direttamente nella permacultura aziendale di Lagundo. Un percorso sensoriale che affonda le radici nei ricordi d'infanzia dello chef, reinterpretati attraverso una visione contemporanea e internazionale della cucina d'autore.

Eccellenze condivise: dal premio Falstaff ai giovani talenti dell'Alto Adige

Il riconoscimento della guida rossa si inserisce in una stagione particolarmente intensa di gratificazioni per la struttura. Già lo scorso 21 ottobre 2026, in occasione della Fiera Hotel di Bolzano, la Falstaff Restaurant Guide Italia 2027 ha insignito lo Schlosswirt Forst del titolo di “Gasthaus des Jahres 2027” (Locanda dell’Anno 2027). A suggellare questa filosofia di crescita contribuisce anche il successo di Niklas Innerhofer, giovane cuoco formatosi interamente all'interno dello Schlosswirt Forst e premiato dall'Associazione Cuochi dell’Alto Adige tra i “Migliori apprendisti cuochi dell’Alto Adige 2026”. Questo traguardo testimonia l'impegno concreto dello chef Luis Haller nel trasmettere la propria esperienza alle nuove generazioni.

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